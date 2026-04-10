內地客連環爆煲！觀塘宏基資本大廈兩層銀主貨　狂蝕約1.2億沽

東九龍商廈市場錄得大蝕讓個案。觀塘宏基資本大廈一個中低層銀主單位，最新以6,800萬元連4個車位沽出，較9年前大幅貶值6,000萬元或約46.9%。原業主為內地投資者，他曾持有同廈另一全層，惟早前亦淪為銀主盤，並於上月蝕5,865萬元或約49.4%沽出。換言之，該廈兩層銀主單位合共帳蝕約1.19億元。



最新成交物業為觀塘海濱道135號宏基資本大廈11樓全層連4個車位，建築面積約12,076平方呎。市場消息指，該物業早前淪為銀主盤後，新近以6,800萬元沽出，呎價約5,631元。

曾由內地投資客持有 銀主沽貨帳蝕約47%

資料顯示，原業主以恒基偉業(香港)有限公司（PERPETUAL WEALTH (HONG KONG) LIMITED）作登記，其股東及董事均為祁濤（QI,TAO），料為内地投資者。

該投資者於2017年斥1.28億元購入物業，但由於該物業多次被抵押貸款，其後於2024年11月遭銀主接管，並曾叫價7,300萬元放售。以最新成交價計算，是次售出較9年前的買入價貶值6000萬元或約46.9%。

涉及物業為觀塘海濱道135號宏基資本大廈11樓全層連4個車位，建築面積約12,076平方呎。（資料圖片）

名下同廈12樓亦淪銀主盤 上月蝕約49%沽出

值得留意的是，此名內地客亦曾持有同廈樓上12樓全層，兩者面積相同。該內地客早於2014年以約1.18億元連4個車位購入，惟最終同樣淪為銀主盤。據悉，該物業已於上月以6,000萬元易手，持貨約10年，帳面大幅虧損5,865萬元或約49.4%。

換言之，該內地客曾持有的宏基資本大廈兩層單位，銀主沽貨帳面總蝕約1.19億元。

觀塘宏基資本大廈。（張浩維攝）

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