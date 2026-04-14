外資基金合夥人1億買赤柱伊甸園洋房　上手業主廿年帳面賺6480萬

樓市氣氛回暖，市場再錄名人入市個案，赤柱村道18號伊甸園一伙逾2,600平方呎洋房在上月以1億元沽出，呎價逾3.7萬元，新買家為一間外資基金合夥人。至於原業主為高盛私人財富管理主管，持貨20年轉手帳面升值6,480萬元。



資料顯示，是次成交為赤柱村道18號伊甸園洋房，實用面積2,679平方呎，在3月底以1億元連車位沽出，呎價37,327元。至於新買家以公司名「DEKNAM LIMITED」買入，當中其中一名董事為ROWOLD,NIKLAS ROMAN，與CVC資本合夥公司其中一名合夥人同名，料為同一人 。

赤柱村道18號伊甸園。（網上圖片）

上手持貨業主20年 帳面升值1.84倍

至於，原業主在2006年以聯名方式以3,520萬元買入單位連車位，其中一名業主與高盛私人財富管理亞太區主管李碩培同名，不排除是同一人。二人持貨至今20年，是次轉手帳面升值6,480萬元，物業期內升值1.84倍。