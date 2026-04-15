南豐持貨數十載　6020萬沽山頂加列山道La Hacienda豪宅

隨著樓市氣氛好轉，老牌發展商亦趁勢沽貨。由南豐集團持有的山頂加列山道豪宅La Hacienda，新近以6,020萬元售出一伙面積逾二千呎的單位，呎價約24,928元。



原業主公司董事包括南豐陳慧慧

涉及物業位於加列山道La Hacienda B座中層，實用面積2,415平方呎，新近以6,020萬元沽出，呎價約24,928元。資料顯示，原業主以公司名義VASTFORD INVESTMENT LIMITED作登記，董事包括南豐集團創辦人陳廷驊次女、集團榮譽董事長陳慧慧，以及其女兒張添珞。

該屋苑由南豐集團發展 持貨多年現轉手套現

據悉，該屋苑早於1985年落成，由南豐親自發展。於1994年南豐將包括上述單位在內的一籃子物業，以2.48億元轉讓至該持貨公司。

翻查代理成交資料，未計及上述成交個案，今年暫錄3宗成交個案，實用面積介乎2,734至2,865平方呎，成交價介乎6,540萬至6,860萬元，平均呎價約2.39萬元。

南豐集團創辦人陳廷驊的次女陳慧慧。(團結香港基金網頁圖片)

山頂加列山道La Hacienda。（資料圖片 ）

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