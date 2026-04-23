西沙帝琴灣千呎四房戶1268萬沽　持貨五年跌價23%

近月樓價顯著回升，市場出現低呎價成交。西沙帝琴灣一伙四房戶以1,268萬元沽出，成交呎價低於1萬元。



世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，上述成交為西沙帝琴灣凱琴居13座低層B室，實用面積1,326平方呎，屬四房兩廳間隔，座向西面望泳池景，原叫價1,300萬元，累減32萬元至日前剛以1,268萬元連車位成交，減幅達2.5%，成交呎價低見9,563元。

2021年3月買入價1638萬

據了解，原業主於2021年3月購入上述單位，當時作價1,638萬元，持貨僅5年至今沽售，賬面損失370萬元離場，單位期內大幅跌價23%。

馬鞍山帝琴灣。（盧翊銘攝）

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