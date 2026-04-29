24小時工作間iCITY加推　最平220.6萬、呎價5730元　折讓近5成

金朝陽（0878）旗下的葵涌新式工廈、24小時工作間iCITY近期於市場上進行銷售，發展商近日加推項目二期8樓及9樓兩層全層，合共30伙，當中約九成已獲多組客人預留。為回應需求，項目將於「五一黃金周」再加推二期7樓全層價單，共15伙單位，折實入場價低至220.6萬元。



據一期成交紀錄顯示，iCITY一期面積最細單位（低層18室，建築面積422平方呎）以435萬元成交，呎價約10,308元。相比之下，二期今批入場單位（7樓38室，建築面積385平方呎）最高折扣折實價僅220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。



iCITY現樓過去周末共錄得約500參觀人次，本地與內地客各佔一半，大部分為資深投資者。至於已獲預留的二期單位，客人涵蓋「新香港人」、本地資深投資者及公司老闆。整體客源分佈方面，高達八成為投資客，其餘兩成為自用客；若按地區劃分，港島區買家佔五成，九龍及新界區各佔兩成半。

7樓共15個單位 折實均價6596元

是次加推的二期7樓共15伙單位，建築面積介乎335至449平方呎，定價為239.8萬至310.6萬元，呎價介乎6,229至7,801元。發展商提供三項靈活付款計劃，包括180日、90日（可享3%折扣）及45日（可享8%折扣）成交期。若以8%折扣優惠計算，加推單位折實價為220.6萬至285.8萬元，折實呎價介乎5,730至7,177元，平均折實價約267.28萬元，平均折實呎價約6,596元。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

當中，入場單位（建築面積385平方呎）折實價僅220.6萬元，折實呎價5,730元。值得留意的是，全數單位的折實價全數低於286萬元。項目同時設有大手客優惠，凡購買兩個單位可獲額外2%的樓價折扣；若配合45日成交期，最高折扣總額可達10%。

一期低層422呎入場單位 昔日呎價1.03萬

據一期成交紀錄顯示，iCITY一期面積最細單位（低層18室，建築面積422平方呎）以435萬元成交，呎價約10,308元。相比之下，二期今批入場單位（7樓38室，建築面積385平方呎）最高折扣折實價僅220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。

葵涌新式工廈iCITY二期今批入場單位（7樓38室，建築面積385平方呎）最高折扣折實價僅220.6萬元，呎價5,730元，定價較當年售出單位大幅折讓近五成。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，近期市場投資氣氛持續回暖，而非住宅細價盤向來供不應求，市場上「二字頭」的低門檻、高質素新盤更是近乎絕跡。iCITY工作間租賃需求殷切，市場租盤短缺；加上項目現樓已有充裕的租賃成交數據支持，目前月租水平約1萬至1.6萬元，預期租金回報4至5厘，相較其他投資產品更具吸引力，預計將吸引長線投資者及大手客入市。

李氏續指，項目二期單位定價有顯著折讓，堪稱「大劈價」筍盤，據發展商透露不排除稍後會對定價作出調整。 iCITY屬市場罕有的「絕版」項目，是目前市面上唯一在約400平方呎細小工作間內附設獨立洗手間的工廈物業；加上樓層高度達4.2米，空間極具靈活性，並備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台。

葵涌新式工廈iCITY售樓廠。

單位均內置獨立洗手間 設1.8萬呎多元化園林平台

iCITY位處葵涌打磚坪街111號，工作間建築面積由335至510平方呎不等，樓底高達4.2米，每伙單位均內置獨立洗手間。此外，項目備有約1.8萬平方呎的多元化園林平台，為用戶提供綠化休憩空間，更提供具增值服務，協助業戶策劃活動。

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