創屋苑今年最大蝕幅！大埔嘉熙兩房630萬沽 原業主8年慘輸33.7%
撰文：李煥好
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二手市場交投平穩，再有用家趁機入市。大埔白石角嘉熙一伙兩房單位，最新以630萬元沽出，呎價約13,725元。據悉，買家為外區首次置業人士，而原業主持貨約8年，帳蝕320.2萬元或約33.7%離場，創年內屋苑蝕幅新高。
美聯物業首席高級營業經理周南輝表示，上述成交單位為嘉熙5座中高層C室，實用面積約459平方呎，屬兩房間隔，向東南，享內園景觀。據悉，單位放盤約半年，原本叫價660萬元，經議價後以630萬元成交，折合實用呎價約13,725元。新買家為外區首置客，僅睇樓一次，因心儀單位內園景觀，而決定入市。
八年帳蝕33.7% 創屋苑年內蝕幅新高
資料顯示，原業主於2018年6月以約950.2萬元購入上述物業，持貨約8年，帳面貶值約320.2萬元，單位期內貶值約33.7%。
翻查屋苑成交記錄，若不計上述成交，年初至今嘉熙共錄得23宗二手成交，當中16宗需損手，蝕幅介乎11%至33%。換言之上述成交創下屋苑年內蝕幅新高。
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