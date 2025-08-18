又一蝕讓之城？白石角嘉熙兩房蝕逾25%沽　屋苑年內21宗損手成交

近期樓市氣氛改善，買家入市步伐加快。白石角嘉熙一伙兩房單位獲外區首置客垂青，新近以659萬元成交，呎價約12,871元。原業主於7年前買入單位，帳蝕221.5萬元或約25.2%。該屋苑年初至今共錄得24宗二手成交，當中有21宗需蝕錢，最「甘」個案大蝕48%。



美聯物業首席高級營業經理周南輝表示，上述成交單位為嘉熙8座中層H室，實用面積512平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前以685萬元放售，而新買家為外區首置客，心儀屋苑周邊環境清幽，單位享有開揚景觀，故睇樓兩次即議價承接，終以659萬元購入單位，呎價約12,871元。

業主持貨7年蝕25.2% 屋苑年內21宗蝕讓

資料顯示，原業主於2018年以約880.5萬元購入單位，持貨7年，轉手帳面蝕221.5萬元，樓價貶值約25.2%。值得留意，嘉熙年初至今共錄得24宗二手成交，當中有21宗需蝕錢，蝕幅介乎19%至48%。