西貢匡湖居逾千呎洋房連浮躉推拍　銀主開價1800萬、低市價逾兩成

二手市場轉旺，銀主加快出貨，西貢匡湖居單號洋房連浮躉銀主盤，透過私人拍賣行以開價1,800萬元推出，呎價僅約15,190元，低市價逾兩成。如成功以1,800萬元沽出，單位8年料帳面仍升值近三成。



上述單位為匡湖居單號洋房連浮躉，實用面積1,185平方呎，連282平方呎天台，以及644平方呎花園，屬銀主盤。將由環亞拍賣在下周二（5月12日）推出，是次該單位以1,800萬元推拍，呎價僅15,190元。

↓↓匡湖居單號洋房連浮躉↓↓

低市價最多逾兩成

代理表示，上屬洋房目前市價約2,200至2,300萬元，屬是次叫價約低市價逾兩成，屬少有低於2,000萬元的洋房單位。據單位放盤圖片顯示，內櫳闊落新淨，內置樓梯上落，望浮躉 。

料帳面仍升值382萬

據知，原業主早於2018年月以約1,418萬元購入單位，當時呎價約11,966元，持貨至今8年，如以開價1,800萬元沽出，料帳面仍升值382萬元或約27%。

西貢匡湖居。

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