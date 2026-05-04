荷蘭交易公司IMC預租國金二期　月租約220萬　較高峰回落逾三成

有外資企業積極擴充，預租甲廈作辦公室。總部設於荷蘭的量化交易公司IMC Trading（IMC），預租國際金融中心二期（國金二期）低層逾半層約1.8萬平方呎樓面作新辦公室，面積將較現時大增約2.7倍，預計月租為220萬元。該物業的租金水平曾高達330萬元，即新租金較高位回落約33.3%。



市場消息指出，IMC將以每月約220萬元，預租國金二期10樓1至12及16室，面積合共約18,349平方呎樓面作新辦公室，呎租約120元。資料顯示，上述物業現由西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）於2011年租用，租金水平於2019年曾高達330萬元，呎租為180元，新租金較高峰回落約33.3%。而西班牙桑坦德銀行的租約今年6月到期，而新租客IMC將由今年7月起進駐，租期為3年。

總部設於荷蘭阿姆斯特丹的IMC是一間金融科技交易機構。（IMC官網截圖）

荷蘭金融科技機構擴充 樓面增2.7倍進駐國金

總部設於荷蘭阿姆斯特丹的IMC是流通量一間金融科技交易機構，主要透過AI技術與量化模型，於歐美及亞太市場為股票、期貨、期權及ETF等產品提供流通量。該機構自2006年起便在港設立據點，原本承租皇后大道中100號的乙級寫字樓。其辦公空間初期僅約1,600平方呎，經去年在同廈擴租至約5,000平方呎。換言之，IMC此次進駐國金二期，令辦公空間更增逾1.3萬平方呎或約約2.7倍。

左起為國際金融中心二期Two ifc和一期One ifc。（資料圖片）

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