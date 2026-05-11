內企覓租盤作員工宿舍　2.35萬月租上環帝后華庭　業主享回報17厘

內地企業來港趨勢持續，帶動租務剛需。上環帝后華庭一伙兩房單位，最新以每月2.35萬元租出，呎租約59.5元。新租客為由內地來港的企業，擬租用作員工宿舍。而業主早於24年前斥166.9萬元購入單位，以最新租金計算，租金回報高達16.9厘。



利嘉閣地產營業董事鍾肇基表示，上述租賃單位為帝后華庭1座中層J室，實用面積約395平方呎，採兩房間隔，外望城市景觀。

據透露，新租客為內地企業，提前為內地來港工作的員工尋找租盤。該企業心儀單位間隔合用，加上地點前往公司及中環十分方便，於是睇樓後即與業主洽租。雙方議價後，單位以2.35萬元租出，呎租約59.5元。

2002年買入價166.9萬 回報高達16.9厘

據悉，業主於2002年以約166.9萬元一手購入單位，現成功租出，租金回報高達16.9厘。

上環帝后華庭。（資料圖片）

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