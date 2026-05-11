沙田濱景花園三房765萬沽　上手5年前接火棒　今需帳蝕過百萬離場

二手市場回暖，沙田濱景花園一伙三房連主人套房單位新近以765萬元沽出，呎價1.4萬元。不過上手業主5年前接近樓市高峰時以870萬元購入單位，今轉手帳蝕讓105萬元或12％離場。



世紀21分行區域經理吳元利表示，是次成交為沙田濱景花園3座高層B室，實用面積544平方呎，屬三房連主人套房間隔，望西北城門河景。原業主最初以768萬元叫價放盤，最終輕微減價3萬元即獲新買承接，最終以765萬元沽出，呎價14,063元，創2023年中以來近3年高位。

高估價最多逾一成

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為757萬元，而中銀估價則為687萬元。即最新成交價較估價高最多11.4%。

據了解，原業主於2021年5月以870萬元購入上址，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓105萬元，單位期內貶值12%。

沙田濱景花園（資料圖片）

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