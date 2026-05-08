換樓客遇業主反價！海翠花園全海戶620萬沽　惟6年需貶值25萬

二手市場轉旺，屯門海翠花園一伙兩房套海景單位新近以620萬元沽出，呎價10181元。原業主在租約未滿前以600萬元放盤，遇換樓客洽購後即反價，惟6年帳面仍需貶值25萬元。



中原地產分行資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次成交為屯門海翠花園2座低層H室，實用面積609平方呎，屬兩房套間隔，望全海景，並附帶設企理裝修。單位曾用佢作收租，原業主在4月租約未滿前，以600萬元已經叫價放盤，新近以620萬元沽出，呎價10,181元。

屯門海翠花園。

租客遷出後獲洽購 業主即時反價

至於新買家為同區換樓客，已睇樓多年，因見樓市回復穩定且樓價回升，遂加快入市。在租客遷出後即睇樓洽購，但遭業主即時反價至630萬元。該名買家為購得心頭好不惜追價，最終因業主見買家有誠意，決定讓步。

6年帳面微蝕25萬

據知，原業主於2020年以645萬元購入單位，持貨至今6年至今，是次轉手帳面微蝕25萬元，單位期內貶值近4%。不過，由於單位曾用作投資收租，料租金可抵消部分蝕幅。

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