宏安鴨脷洲PORTO今首輪開賣86伙　暫沽49伙

宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO周六（9日）以價單形式發售86伙，折實入場價為483.8萬元。 項目截收504個購樓意向登記，以價單形式發售86伙計，超購4.8倍。市場消息透露，截至中午12時半，該盤暫沽49伙。



周六發售86伙單位包括10伙開放式、50伙一房及26伙兩房單位。扣減所有折扣，及開放式傢俬現金津貼折扣優惠或一房傢俬現金津貼折扣優惠後，折實售價為 483.8萬至1,098.7萬元。

入場開放式483萬起

入場單位3樓H室，實用面積214平方呎，屬開放式間隔，扣除最高19.5%折扣及傢俬折扣後，折實售價483.８萬元，呎價22,607元。

共推三張價單涉及86伙

翻查資料，項目首張價單涉及50伙，入場費為483.8萬元，折實平均呎價為22,318元；而2號價單涉及18伙，入場費548.3萬元，折實平均呎價22,942元。至於第三張價單涉及18伙，入場費563萬元，折實平均呎價約24,406元。

宏安鴨脷洲PORTO。（蔡偉南攝）

同系鴨脷洲Coasto 去年2月首批均價17085元

參考同系位於鴨脷洲的Coasto於2025年2月推出，首批30伙，入場一房381.6萬元起，折實平均呎價17,085元，而香港仔澄天於2023年10月推出，首批55伙，入場一房440.1萬起，折實平均呎價17,086元。

反映鴨脷洲平瀾街新盤PORTO首批50伙，折實平均呎價為22,318元，較同系2025年2月推盤、位於同區鴨脷洲的Coasto，其首批30伙折實平均呎價17,085元，大幅賣貴三成。

提供174伙 基座地下設有11間商舖

項目提供174伙，戶型涵蓋開放式至三房，基座地下設有11間商舖 ，會所 PORTO「Club」 則設於1樓，設施包括宴會廳、休閒廳、健身室、多媒體娛樂室及燒烤區。

↓↓PORTO 8樓G室示範單位↓↓

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↓↓PORTO 18樓C室↓↓

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宏安地產旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO。（資料圖片）

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