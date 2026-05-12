上水居屋彩蒲苑兩房313萬沽　原業主持貨9年帳蝕9%

二手市場轉旺，惟市場仍有業主要蝕讓沽貨。上水居屋彩蒲苑一伙兩房戶，最新以自由市場價313萬元蝕讓沽出，原業主持貨9年轉手，帳面貶值約9%。至於新買家為區內上車客，為買心頭好，不惜深夜議價入市。



利嘉閣地產分行高級聯席董事郭敏輝表示，是次成交為上水彩蒲苑A座低層16室，實用面積約338平方呎，屬兩房間隔，外望開揚市景。該單位原以自由市場價350萬元叫價放盤，放盤僅約3小時即獲洽詢，雙方並於深夜展開議價，最終業主讓步減價37萬元，以313萬元沽出，呎價約9,260元。

至於，買家為區內上車客，因見單位實用率高，室內開揚且附裝修，決定「拍板」入市。

2017年買入價343.8萬

據悉，原業主在2017年以自由市場價約343.8萬元買入單位，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓30.8萬元，單位期內貶值約9%。郭敏輝補充，該屋苑目前放盤量約12個，入場費由約320萬元起。

上水居屋彩蒲苑。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。