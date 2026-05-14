銀主盤有人搶！匡湖居逾千呎洋房連浮躉2190萬沽　4組客搶高逾2成

二手市場轉旺，銀主加快出貨，西貢匡湖居一伙單號洋房連浮躉銀主盤，日前透過私人拍賣行以1,800萬元推出，吸引三至四組客競投，最終成功搶高390萬元或逾兩成，至2,190萬元沽出，呎價18,481元。



匡湖居逾千呎洋房連浮躉銀主盤

上述成交單位為匡湖居單號洋房連浮躉，實用面積1,185平方呎，連282平方呎天台，以及644平方呎花園，屬銀主盤，據單位放盤圖片顯示，內櫳闊落新淨，內置樓梯上落，望浮躉 。

吸三至四組準買家競投 搶貴逾兩成至2190萬沽

該洋房由環亞拍賣在昨日（12日）以1,800萬元推出拍賣，呎價僅15,190元。最終成功吸引三至四組準買家競投，以2,190萬元沽出，搶高390萬元或21.7%，呎價約18,481元。而該洋房目前市價約2,200至2,300萬元，即是次成交價亦貼近市價下限沽出。

8年內升值772萬元

據知，原業主早於2018年月以約1,418萬元購入單位，當時呎價約11,966元，以是次成交價2,190萬元計，物業8年帳面升值772萬元或約54.4%。

↓↓匡湖居單號洋房連浮躉↓↓

西貢匡湖居。

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