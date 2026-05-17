樓市轉勢逼出購買力？東涌租客轉業主 斥1060萬購藍天海岸三房戶
撰文：李煥好
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樓市持續向好，觀望已久的買家重拾積極態度。東涌藍天海岸一伙三房單位獲區內租客垂青，其睇樓已一年，有見近期樓價回升，故決心以1,060萬元入市，呎價約11,636元。原業主持貨約22年，帳賺612.3萬元或近1.4倍。
中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述成交單位為藍天海岸2座高層C室成交，實用面積911平方呎，採三房套房間隔。據悉，新買家為區內租客，睇樓已一年，近期見樓市已復蘇，成交價量齊升，因此入市信心回升，並加快入市，以免錯過置業良機。上址原叫價1068萬元，雙方議價後微減8萬元，以1,060萬元成交，呎價11,636元。
業主持貨約22年 升值近1.4倍
資料顯示，原業主於2004年11月以447.7萬元一手買入單位，持貨約22年，帳面獲利612.3萬元，單位升值近1.4倍。
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