專業人士心儀納米盤　斥1.25萬租長沙灣幸薈開放式戶　回報3.9厘

租務市場成交持續。納米盤長沙灣幸薈一伙面積不足240呎的開放式單位，最新以每月1.25萬元租予專業人士，呎租約52.7元，屬市價水平。而業主買入單位約4個月，現享約3.9厘租金回報。



香港置業分行區域董事方文偉表示，上述租務單位為幸薈低層A室，實用面積約237平方呎，屬開放式間隔，向東北。業主原以約1.4萬元放租，放盤約2星期後獲區外客洽詢，雙方經議價後，以1.25萬元承租，實用呎租約52.7元。

據悉，新租客為專業人士，心儀單位屬全新單位，故睇樓一次後決定承租。

長沙灣幸薈。（李煥好攝）

業主買入單位約四個月 現享約3.9厘回報

資料顯示，業主於2026年1月以約385萬元購入上述單位，按是次租金計算，租金回報率約3.9厘。代理續指，該屋苑本月暫錄3宗的租務成交。

幸薈最細單位僅135呎 較「龍床盤」稍微大7呎

幸薈由益兆及俊和合作發展，共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位。該盤最細單位實用面積僅135平方呎，細過一個私家車位。而同一發展商旗下有「龍床盤」之稱的屯門納米樓菁雋，最細單位為128平方呎。

長沙灣幸薈。（李煥好攝）

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