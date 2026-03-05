「新龍床盤」幸薈開放式戶1.35萬租出　業主回報有幾多？｜多圖

租金水平持續高企，市區有納米盤租賃成交。長沙灣幸薈一伙223平方呎的開放式單位，最新以每月1.35萬元租出，成交呎租達61元。而業主買入單位逾三個月，現享約4.4厘租金回報。



中原地產高級分行經理顏澤泳表示，上述租出單位為幸薈中層E室，實用面積223平方呎，採開放式間隔，可享都市景致。據悉，該單位最新以1.35萬元租出，呎租達61元。

業主享約4.4厘回報

資料顯示，上址原業主於2025年11月以369萬元買入單位，持貨三個多月即租出單位，帳面可享約4.4厘租金回報。

↓↓幸薈中層E室↓↓

幸薈最細單位僅135呎 較「龍床盤」稍微大7呎

幸薈由益兆及俊和合作發展，共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位。該盤最細單位實用面積僅135平方呎，細過一個私家車位。而同一發展商旗下有「龍床盤」之稱的屯門納米樓菁雋，最細單位為128平方呎。