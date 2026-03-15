「龍床盤」姊妹？長沙灣幸薈開放式戶呎租66蚊　回報4.3厘｜多圖

租務市場成交持續。納米盤長沙灣幸薈一伙181平方呎的開放式單位，最新以每月1.2萬元租出，呎租達66元。而業主買入單位約三個月，現享約4.3厘租金回報。



中原地產高級分行經理李子清表示，上述成交單位為幸薈中層B室，實用面積181平方呎，採開放式間隔，內設開放式廚房，及享都市景致。據悉，該單位最新以1.2萬元租出，呎租達66元。

業主享約4.3厘回報

資料顯示，上址業主於2025年12月以331.1萬元買入單位，持貨約三個月即租出單位，現可享約4.3厘租金回報。

↓↓幸薈中層B室↓↓

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幸薈最細單位僅135呎 較「龍床盤」稍微大7呎

幸薈由益兆及俊和合作發展，共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位。該盤最細單位實用面積僅135平方呎，細過一個私家車位。而同一發展商旗下有「龍床盤」之稱的屯門納米樓菁雋，最細單位為128平方呎。