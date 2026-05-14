「芝see菇bi」卓韻芝入市　斥538萬購天后舊樓　上手揸13年賺7.6%

樓市逐漸見底回升，再有藝人趁機入市。前藝名「芝see菇bi」的本港導演、作家兼演員卓韻芝，新近斥538萬元購入天后威非路道佳景大廈一伙極低層三房戶，呎價10,549元。原業主持貨13年，樓價升值38萬元或約7.6%。



市場消息指，上述成交單位為佳景大廈極低層1室，屬三房間隔，實用面積510平方呎。該單位近日以538萬元成交，呎價約10,549元。有代理透露，該單位之新買家為本港導演、作家兼演員卓韻芝，前藝名為「芝see菇bi」。

原業主持貨13年 帳賺38萬走

資料顯示，佳景大廈屬單幢式住宅，樓齡逾48年。而原業主早於2013年斥500萬元購入上址，持貨13年沽出，帳賺38萬元，單位期內升值約7.6%。

卓韻芝。（葉志明攝）

成交單位為佳景大廈極低層1室，屬三房間隔，實用面積510平方呎。（資料圖片）

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