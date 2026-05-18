為校網「租變賣」！新葵芳花園放盤2日　年輕夫婦543萬閃電入市

二手市場轉旺，新葵芳花園有業主因為遷就小朋友升學校網，決定轉租為賣，開放兩日睇樓後，即獲年輕夫婦以543萬元買入。原業主持貨約11年轉手，帳面獲利75萬元或16%。



新葵芳花園兩房543萬沽

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座低層2室，實用面積約415平方呎，屬兩房間隔。原業主早已將單位翻新準備放租，不過因要遷就小朋友升學校網，決定在今年4月轉為以560萬元放售。單位開放睇樓兩日後獲洽購，終以543萬元沽出，呎價13,084元。

↓↓新葵芳花園B座低層2室↓↓

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新買家年輕夫婦 租樓多年後入市

至於，新買家為年輕夫婦，已經租樓多年，近月於荃灣區頻頻睇樓，惟樓價升勢急速，其中綠楊新邨兩房入場價已跳至650萬元，決定轉戰新葵芳花園。因見上址有新淨裝修，即睇即還價538萬元，最終業主讓步17萬元後，買入心頭好。

據知，原業主於2015年以468萬元購入，持貨至今約11年，是次轉手帳面獲利75萬元，單位期內升值16%。

新葵芳花園。

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