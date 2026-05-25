大圍柏傲莊開揚景兩房1215萬沽　上手5年帳賺逾兩球半｜多圖

整體樓市轉旺，大圍柏傲莊一伙望開揚城市及內園景兩房單位，最新以1,215萬元沽出，呎價約25,579元，上手業主持貨約5年，帳賺252萬元或逾26%離場。



中原高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為柏傲莊8B座中層E室，實用面積475平方呎，屬兩房間隔，坐向西南，外望開揚園景及城市景。 原業主於今年4月以約1,238萬元叫價放盤，單位累減23萬元後，新近以1,215萬元沽貨，呎價25,579元。

參考對上同類型成交為8A座19樓F室，實用面積472平方呎，於5月份以1,138萬元沽出，呎價24,059元。

2021年買入價963萬

據知，原業主於2021年以963萬元購入，持貨約5年， 是次轉手帳面大賺252萬元，單位期內升26.2%。伍錦基補充，本月屋苑成交宗數15宗，成交平均呎價24,551元。

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