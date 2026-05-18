終止連環損手！譚仔米線家族4200萬沽葵芳地舖　揸16年升值五成半

譚仔雲南米線創辦人譚氏家族近年不時減磅住宅及商舖物業，惟均需損手離場。但該家族近期罕錄獲利個案，涉及葵芳葵豐大廈相連舖以約4,200萬元沽出，持貨16年，帳面大幅獲利1,500萬元離場，物業期內升值約55.6%。



若以一碗價值60元的譚仔「過橋米線」計算，是次獲利金額相等於售出約25萬碗米線。



涉及物業為葵芳興芳路192至202號葵豐大廈地下B及C號舖連閣樓，建築面積合共約3,394平方呎。

市場消息指，該物業於2023年8月已推出放盤，當時叫價8,600萬元，剛劈價至約4,200萬元售出，累減4,400萬元或51.2%，呎價約1.24萬元。據悉，雖然譚仔家族早已將譚仔雲南米線品牌售予日資企業，但該舖仍由該品牌租用，月租約19.95萬元，即租金回報約5.7厘。

涉及物業為葵芳興芳路192至202號葵豐大廈地下B及C號舖連閣樓，建築面積合共約3,394平方呎。（資料圖片）

譚仔家族成員持有 16年間升值約55.6%

資料顯示，上述舖位原業主以「聯盈置業有限公司（UNITED SURPLUS PROPERTIES LIMITED）」名義作登記，其董事包括譚仔雲南米線創辦人譚氏家族中的「四妹」譚艷萍，及「五哥」譚澤均與其妻子邱美鳳。他們於2010年合共斥資約2,700萬元購入上述相連舖，持貨16年，帳面大幅獲利1,500萬元離場，物業期內升值約55.6%。

若以一碗價值60元的譚仔「過橋米線」計算，是次獲利金額相等於售出約25萬碗米線。

以一碗價值60元的譚仔「過橋米線」計算，是次獲利金額相等於售出約25萬碗米線。（資料圖片）

近年頻頻損手沽貨

值得留意，譚仔雲南米線創辦人家族近年頻沽物業，但均損手離場。譬如由有「六哥」之稱的譚澤強持有的尖沙咀豪宅名鑄，實用面積1,030平方呎，於去年十月份以3380萬元沽出，7年帳蝕720萬元或約17.6%。另外，由「四妹」譚艷萍持有的天水圍嘉湖新北江商場1樓B15號舖，建築面積約3,090平方呎，於去年五月份以1600萬元沽出，持貨12年仍慘蝕2700萬元或約63%。

尖沙咀名鑄。（資料圖片）

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