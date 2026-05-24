屯門御半山兩房576萬蝕沽　投資者持8年蒸發近三成｜多圖

二手市場轉旺，惟在數年前入市的業主需蝕讓離場。當中屯門御半山有投資者新近以576萬元沽出兩房戶，呎價13,032元，持貨至今8年轉手，帳面蝕讓逾兩球或近三成。



中原地產資深分區營業經理蕭俊邦表示，是次成交為屯門御半山1A座高層E室，實用面積442平方呎，屬兩房間隔。業主早前以580萬元放盤，經議價後微減4萬元，以576萬元沽出，實用呎價13,032元。

↓↓屯門御半山1A座高層E室↓↓

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2018年買入價782萬

至於，新買家為外區上車客，因見御半山樓齡新，上址樓層高景觀開揚，價錢屬於市價，故輕微議價後立即承接。另據網上銀行估價資料，上述單位在中銀網上銀行估價則為553萬元。即最新成交價較估價高最多23萬元或4.2%。

至於，原業主於2018年以782萬元一手買入單位投資，持貨至今約8年，是次轉手帳面蝕讓206萬元，單位期內貶值約26.3%。

屯門御半山。

屯門御半山。

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