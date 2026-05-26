「水貨街」上水新發街舖吉足5年　獲銀行18萬「鐵約」　插水六成

零售市況尚未完全恢復。昔日有「水貨街」之稱的上水新發街，街內一單邊相連地舖丟空長達五年，終於近期以每月18萬元租予「鐵約」租客大型銀行，惟較以往藥妝店舊租金大瀉逾六成。



上述成交舖位為上水新發街10號地下C及D舖，屬相連舖位，總建築面積約2,000平方呎。該舖最新以月租18萬元租出，呎租僅約90元。

丟空長達五年 現獲20萬租金「鐵約」

代理透露，該舖原由一連鎖藥妝店自2018年中承租，月租約為40萬元，最終至2021年因疫情衝擊而遷出。自此該舖丟空五年至今，業主叫租20萬元惟一直未獲租用，於近期該舖終於成功租出，新租客為中國建設銀行（亞洲），租期長達6年，但新月租較舊租大跌約28萬元或約60.9%。

上述成交舖位為上水新發街10號地下C及D舖，屬相連舖位，總建築面積約2,000平方呎。（資料圖片）

新租客為建行（亞洲） 呎租較現址低28%

據悉，建行（亞洲）在同區新豐路67號地下設有分行，建築面積約1,200平方呎，月租為15萬元，呎租約125元。現時該行決定轉租面積較大的舖位，新舖位的呎租較現址低28%。

建行（亞洲）在同區新豐路67號地下之舊址。（資料圖片）

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