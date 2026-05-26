旺角砵蘭街巨舖索價5800萬　長揸39年料升十倍　獨佔大廈逾半業權

核心區再有地舖推出市場放售。位於旺角砵蘭街的一個連閣樓約4,100平方呎舖位，業主最新委託世邦魏理仕放售，開價5,800萬元，呎價約14,146元。而業主早於1987年12月合共斥約495萬元購入上述物業，持貨近39年，物業大幅升值逾10倍。



涉及物業為旺角砵蘭街39至41號順好樓地下A及B號舖連閣樓，為大型街舖，地下連閣樓總建築面積約4,100平方呎，該舖最新開價5,800萬元放售，呎價約14,146元。舖面顯眼廣闊，現時物業由本地燒鵝品牌承租，並設有長期租約及續租安排，業主可享長線收租回報。

涉及物業為旺角砵蘭街39至41號順好樓地下A及B號舖連閣樓，為大型街舖，地下連閣樓總建築面積約4,100平方呎（未核實）。（資料圖片）

持貨近39年首度放售 若達開價料升值逾10倍

資料顯示，業主早於1988年合共斥約495萬元購入上述物業，持貨接近39年，首次推出市場，若以開價沽出，則物業與過去十年間大幅升值逾10倍。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊表示，隨着本港零售及旅遊市場逐步復甦，核心地段街舖資產再受投資者追捧。另外，該物業同時並佔順好樓約54.55%之不可分割業權份數，長遠具備一定重建潛力。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事劉智珊表示，該物業佔順好樓約54.55%之不可分割業權份數，長遠具備一定重建潛力。（世邦魏理仕提供）

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