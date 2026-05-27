慈父偷儲女兒家用助上車　終擲502萬買葵涌廣場兩房築愛巢｜多圖

二手市場轉旺，有準新人因有意結婚及想住近父母，並見近期樓價回升決定加快入市步伐，擲502萬元買葵涌廣場兩房。據知，原業主最初企硬不減價，因見買家父親將女兒的家用儲起作首期，在被感動下願意減價成交。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌廣場1座高層E室，實用面積318平方呎，屬兩房間隔，望開揚景觀。單位去年底以500萭元叫價放盤，直至今年2月租客遷出後提價至520萬元，原業主翻新後提高價至530萬元，最終議價後以502萬元成交，呎價15786元，屬屋苑細單位約兩年新高。

↓↓葵涌廣場1座高層E室↓↓

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新買家為準新人 有意結婚及想住近父母

至於新買家為準新人，因有意結婚及想住近父母，決定於同屋苑置業。最初新買家夥父親四出物色單位近一年，初時預算約400萬元中，雖曾遇價錢低見4I6萬元至420萬元的銀主盤及無樓睇單位，因難過心理關口而沒有出手。

見近期樓價回升加快入市

不過因見近期樓價回升，心態由不急轉為着急，遂提高預算加快入市，在參觀上述單位後父親還價480萬元但未獲業主理會，及後再加價至490萬元。最終因適逢業主回家並可順道與買家見面，因得知買家父親將女兒家用儲起作首期，在被感動下願意減價成交。

據知，原業主於2014年以437萬元購入單位收租，持貨至今12年轉手，帳面獲利65萬元，單位期內升值約15%。

葵涌廣場。

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