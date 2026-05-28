灣仔入境事務大樓天台廣告牌　每月牌照費71.5萬　大幅加價4成

香港物業市場略為回暖，位於商業區的天台廣告牌亦出現加租情況。政府持有的灣仔告士打道7號的入境事務大樓，大廈天台的廣告位向來屬於搶眼開揚位置，極具商業效益。產業署公佈，該天台廣告位最新每月牌照費高達71.5萬元，較舊租金大升4成。



據產業署資料，署方最新向博納(中國)戶外廣告有限公司批出入境事務大樓天台部份地方廣告位的牌照，每月牌照費71.5萬元，不連差餉、費用及任何其他支出。

值得留意，上述入境事務大樓天台廣告位3年前同樣由博納投得，當時當時每月牌照費為51.5萬元，即最新大幅加價39%。不過今次合約為期1年半，較舊合約的3年縮短。

據悉，該入境事務大樓天台廣告位曾經在2017年由韓國電器品牌LG Electronics取得，每月牌照費高達113.6萬元。

灣仔入境事務大樓。（資料圖片）

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