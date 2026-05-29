蝕少當贏？業主劈4成求售灣仔豫港大廈全層　呎價8字頭、恐蝕3成

港島核心區物業空置情況改善。據中原（工商舖）4月份最新數據顯示，灣仔區商廈空置率回落至11.48%，錄得近兩年新低水平。有業主見此，趁機劈價四成放售灣仔全層商廈，意向價約2,850萬元，呎價約8,500元。若以意向價售出，該業主持貨11年，帳面仍需蝕1,117.38萬元，物業期間貶值約28.2%。



中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，上述物業為灣仔謝斐道90號豫港大廈19樓全層，建築面積約3,348平方呎，單位以交吉形式出售，意向價約2,850萬元。

主動劈價四成 意向價2850萬

據了解，業主早前曾以約4,800萬元放售，為配合最新市況，決定減價至約2,850萬元放售，減幅高達四成，呎價約8,500元。同時，該物業以約23元放租，月租僅約7.7萬元，以目前叫租約23元計算，新買家租金回報預計可享逾三厘。

持貨11年物業貶值近三成

資料顯示，業主早於2015年斥約3,967.38萬元購入上述物業，若以意向價售出，即持貨11年帳蝕1,117.38萬元或約28.2%。

涉及物業為灣仔謝斐道90號豫港大廈19樓全層，建築面積約3,348平方呎。（資料圖片）

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