香港仔南寓酒店改裝！財團斥9.5億洽購至尾聲　料發展作學生宿舍

學生宿舍持續受市場關注，有財團收購酒店物業擬作改裝。市場消息指，由裕泰興集團持有香港仔南寓酒店，最新獲財團出價約9.5億元，並已洽購至尾聲，料部署改裝發展學生宿舍。據悉，該物業合共約488間房，若最終按此價格成交，則每間房價值約195萬元，呎價約8,711元。



上述物業位於田灣石排灣道47號，地盤面積約7,270平方呎，總樓面面積約109,046平方呎。物業樓高31層，合共提供約488間標準及高級客房。該項目於2007年落成，並於2022年完成翻新。除傳統酒店業務外，該物業亦以共居概念提供月租服務，每層均配備共享廚房，方便長住旅客作簡單烹調。

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獲招商局等財團9.5億洽購

市場消息透露，該酒店近期獲財團洽購，交易已進入尾聲階段，據悉出價約9.5億元，財團包括招商局集團。翻查資料，招商局集團近一年開始進軍學生宿舍市場，例如半年前曾斥資2.06億元，收購尖沙咀柯士甸路2號全幢酒店，總樓面面積約2.36萬平方呎，並將其改裝為提供約85個床位的學生公寓。市場預料，若該集團落實購入上述田灣物業，亦大有機會將其改建為學生宿舍。

裕泰興集團持有 2005年斥6億投地

據了解，該物業目前由裕泰興集團持有。資料顯示，持有該物業的公司董事包括羅守弘，即裕泰興集團已故創辦人「九叔」羅肇唐之長子。裕泰興早於2005年以約6億元投得上址地皮，及後發展成酒店。近年集團曾以約14億元叫價放售該物業，至今降價至約9.5億元。若最終按此價格成交，每間房價值約195萬元，呎價約8,711元。

香港仔南寓酒店。（資料圖片）

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