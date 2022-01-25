九華徑燒烤場所在地　獲遠東酒店申建14座住宅　涉逾六千伙

被指無牌經營十多年的九華俓燒烤場所在地皮，獲財團向城規會申請，連同毗鄰地皮一併發展，擬建14幢分層住宅，提供6,053個住宅單位，佔地逾52萬平方呎，為近年罕有市區大型住宅項目。

據城規會資料，上述地點為九華徑測量約份第4約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約520,053平方呎，當中政府土地佔239,378平方呎，擬作綜合發展，包括興建14幢樓高31至35層的分層住宅，提供6,053伙，涉及住宅樓面259.22萬平方呎，另設一所6個課室的幼稚園及提供1,395個停車位。

資料顯示，上述項目申請人為遠東酒店（0037）旗下Cornhill Enterprises Limited，以及荔園遊樂花園有限公司（Lai Chi Kok Amusement Park Company, Limited）。

1992年被指定作綜合發展區 發展停滯不前

申請人指，申請地點面積龐大，位處九龍市中心地段且交通方便，具潛力藉綜合發展形式提供大量住宅單位以滿足香港急切的房屋需求；惟申請地點自1992年獲指定為「綜合發展區」後，過去三十年間發展一直停滯不前，未見具體落實進展。

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分期發展 料2028年提供2983伙

申請人又指，已整合的大部份土地業權，以務實可行的分期發展安排推動在申請地點進行綜合住宅發展，並為擬議方案擬備了一份總綱發展藍圖，期望透過私營力量實現「綜合發展區」地帶的規劃意向、釋放申請地點長期被浪費的發展潛力、同時以整體方式解決區內的環境問題並改善居住環境。

申請人指，擬議發展將會按照現有的土地業權分布分期進行，早期階段發展可適時由申請人落實，預計可於2028年落成，提供合共約2,983個單位，佔政府年度私營房屋供應目標的約23%。連同餘下階段的發展，擬議方案最終將可提供約6,053個私樓單位。

遠東曾入禀控告燒烤場非法霸地

上述申建住宅的地皮，包括美孚九華徑兩個前燒烤場所在地，該地涉及多個地權，其中最大註冊地主為遠東酒店（0037）旗下的「荔園遊樂花園有限公司」和遠東酒店關聯公司。據知，「荔園遊樂花園有限公司」曾入禀控告燒烤場非法霸佔土地。

而燒烤場因長年無牌經營，對鄰近居民造成嘈音及空氣污染，惹起爭議。去年11至12月，警方及食環署高調到場執法，拘捕多人並作出票控，其中兩名燒烤場負責人被判緩刑兼罰款4萬元。燒烤場12月初曾一度停業，惟12月中旬又被發現換上新公司重新營業。

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