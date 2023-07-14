放寛按揭｜大埔榮麗苑1020萬沽　低估價14%　買家可畀少兩球上會

政府上周放寬1,500萬元樓下的物業成數王最高7成，促進中高價物業交投。大埔榮麗苑一伙四房戶新近以1,020萬元易手，低於市價14%沽貨，持貨27年仍賺562萬元，或1.2倍。



美聯物業營業經理胡光義表示，是次成交為大埔榮麗苑低層B室，實用面積為1,195平方呎，屬4房連工人房間隔。上述單位早於2021年放盤，起初叫價1,050萬元，近日經議價減價30萬元，新近以1,020萬元成交，折合實用呎價約8,536元。

低市價近14%、仍賺超1倍

翻查單位估價資料，上述單位目前估價範圍為1,097萬元至1,290萬元，以中位數約1,190萬元作計算，是次成交價為1,020萬元，屬低於市價14%沽貨。雖然，是次成交低於估價逾一成，但原業主早於1996年以458萬元買入上述單位，持貨27年，帳面獲利562萬元，單位期內升值1.2倍。

大埔榮麗苑。（代理提供）

受惠於放寛按揭成數 新買家畀少近200萬上會

另外，政府上周放寛1,500萬元樓下物業按揭成數至最多7成。套用於是次成交個案，1,200萬元以下物業在舊制時最多可以承造5成接揭，即新買家要付510萬元首期；然而，在放寛按揭成數後，1,500萬元以下單位可以最多承造7成按揭，即是次成交新買家只需付306萬元首期，即比舊制付少近200萬元「上會」。