九龍塘皇廷滙洋房3.4億沽、創歷史新高　低去年拍賣底價3000萬

由路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘豪宅項目皇廷滙最新沽出一伙獨立屋，連2個車位成交價3.4億元，呎價31,064元，創項目歷史新高。



上述單位為喇沙利道 38 號皇廷滙住宅Ａ，實用面積10,945平方呎，屬五房五套間隔，連1,223平方呎花園及私人泳池。單位最新連2個車位以3.4億元成交，折合呎價31,064元，創項目歷史新高。

較去年拍賣底價低2800萬

據資料顯示，是次成交的住宅Ａ獨立屋於2015年曾以價單定價5.5億元，期後多次調整價單。直至去年2月推出市場拍賣，並設立底價3.68億元。是次成交價較去年拍賣底價低約2,800萬元或約7.6%。

皇廷滙於2015年推出，共提供4伙洋房單位，至今累沽3伙。過往兩宗分別於2017年4月及2023年8月成交，單位為住宅D及住宅B，成交價3.08億及2.54億元。