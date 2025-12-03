每天付費30元去扮上班？深圳興起「假裝上班公司」　背後真相鼻酸

對當代深圳打工人來說，「假裝上班」已不是件稀奇事。如果你留心，在工作日的各大咖啡館、圖書館或街邊公園，都可能看到衣着整齊的「上班族」「假裝上班」的身影。



去年開始，一個名為「假裝上班公司」的場所悄然興起：它為暫時失業者和自由職業者搭建臨時辦公室，有人在這裏躲避家人的擔憂，有人試圖重拾職場節奏，也有人將假裝上班的點子變成真實的創業計劃。

1. 「假裝上班」公司一天只需30元人民幣！

小杰成立的假裝上班有限公司就是其中之一。2025年4月底的某一天，小杰突發奇想，在小紅書上發表了一篇「龍華假裝上班公司」籌備中的筆記，沒想到當天就有三四十人私信諮詢。

之後他在龍華清湖租下了一間辦公室，成立了「假裝上班公司」，還準備在社交平台上孵化「假裝上班公司」這一ip。在小杰的構想中，他開這個公司初衷不是為了賺錢，而是想為別人提供社交、求職、工作的共享空間，自負盈虧養活這家公司。

小杰坦言：「曾經的我也是其中一員——為了不讓家人擔心，每天假裝上班，輾轉於深圳各大圖書館和咖啡廳，跑遍幾次找不到一個座位；在星巴克點一杯咖啡坐一天心裏還過意不去.....之所以提出「假裝上班公司」這個想法，主要還是基於大環境現狀，一些失業的人或者自由職業者，他們需要這樣一個空間。」

他說：

「最初我想不好走什麼方向，但是公司真的開起來之後，擁有了場地，就吸引來了一些感興趣的人，身邊的人也在給出建議。」

小杰希望利用「假裝上班公司」把大家聚集起來，也許一些人在一起集思廣益，能夠碰撞出什麼靈感來。

公司開業當天的茶話會

「我們是每天30元（人民幣，下同），為客戶提供舒適且逼真的工作環境，公司開業後雖然每天都有人過來，人流穩定，但是實際上並不賺錢，靠這個只能覆蓋公司的運營成本。」



雖然暫時賺不到錢，但小杰確信自己在做的是一件有意義的事，「假裝上班公司」將大家聚在一塊，互幫互助，相互學習交流，為困境中的人提供一種過渡空間，從中調整狀態。

更重要的是，「假裝上班公司」為大家提供了一個嚴寒之下可以報團取暖的小窩。小杰還認為，這裏因為沒有利益關係，大家反而更放鬆，像一種新型的「職場烏托邦」。

如今小杰的「假裝上班公司」粉絲群已經滿人，每天都有人私信預約，很多人都是在看到小杰的帖子後慕名而來。

小杰還透露，現在小紅書上有很多人發布籌備「假裝上班公司」的帖子，更多的只是「蹭熱度」，有一些網友聯絡他們，也只是聊聊假裝上班的梗，而非想要參與進假裝上班這個項目中去。

根據小杰的介紹，當時他從籌備到公司落地總共耗費的時間不超過一個月。當問到小杰怎麼看待公司的未來時，他表示：「雖然加上裝修一時之間也回不了本，但是目前還沒有考慮盈利方面的情況，未來發展好的話，希望能將『假裝上班公司』進行擴張」。

2. 入職「假裝上班」公司圖什麼？

「根據時間付費，從而獲得「座位使用權」、提供WiFi網絡、價格在30/天左右不等」......如今打開閒魚或小紅書，搜索「假裝上班」，可以看到類似的公司正在深圳迅速運作着。

一開始覺得新奇有趣，後來回過味來的mia越想越不對勁，「所謂的付費上班公司，其實不就是付費自習室嗎？」

Mia還調侃，這些去假裝上班的人都是「有錢的閒人」，難道不是因為需要錢才會一直打工嗎？

雖然圖書館和共享自習室也可以作為一種選擇，但這兩者更像自習的場所，如果身邊全是備考的學生或準備考公上岸的人，在職場浸泡已久的打工族也難以融入這個氛圍中。

圖書館沒電腦，網吧沒有工作氛圍，星巴克太喧囂，家裏孩子太哭鬧，在2024年底，「假裝上班有限公司」就這樣應運而生。

在過去半年，小花在家附近找了一家「假裝上班」公司，每天花30元租了一個工位假裝上班，在這裏，小花久違地擁有了「同事」和「老闆」，但是「同事」之間互不相識，各上各的班。

有個「同事」還因為上夜班，半年多來跟其他租賃者沒打過照面，只是互相知道彼此存在。

小花說：

以前覺得沒必要為了一個空間付費。身邊的朋友也質疑過：為何家裏不能好好學習，非要去付費的自習室？

其實，小花也試過去離家最近的圖書館，但體驗之後發現，環境還是很重要的。圖書館人來人往，免不了各種干擾，如果合適的價格可以買來更高效且穩定的『儀式感』，那這筆錢還是值得花的。

不少「付費上班」的人認為，「假裝上班」提供了更為積極的心理暗示，讓自己更專注。

3. 失業一年，我入職了「假裝上班」公司

假裝上班的盡頭，還是上班。有人覺得「假裝上班只是一種形式，讓人們走向上班」，為失業人群提供了失業緩衝、創業探索、情緒庇護的空間，你以為假裝上班有限公司是在譁眾取寵，但至少它的初衷是真的想幫打工人解決問題。

如果細心一點，你會發現：肯德基、圖書館、公園長椅、自習室，甚至一輛停在路邊的車裏，冒出了許許多多穿戴整齊、拎着電腦的人。只不過，屏幕裏取代工作文檔的，是遊戲、美劇、正在修改的簡歷，或者什麼也沒有，他們只是在對着屏幕假裝上班。

畢竟，或主動辭職、或被裁員的打工人，為了假裝上班已經疑似用盡所有力氣和手段。

陳默是一位在深圳失業了一年的平面設計師，被公司「優化」後，沒敢告訴家人。每天早晨，她依然化好妝，穿上最體面的衣服，帶着筆記本電腦出門「上班」。

直到有一天，她在小紅書看到一條「假裝上班公司」 的帖子，這家「公司」藏在一棟普通寫字樓裏，推門進去，裏面像正常公司一樣，有工位、會議室，甚至還有「同事」。

陳默入職「假裝上班公司」之後，每天按時打卡，坐在分配的工位上改簡歷、刷招聘網站。周圍都是和他一樣的人——有人西裝革履，假裝在開電話會議；有人低聲練習面試話術；還有人只是對着電腦發呆。

陳默感慨：成年人的世界沒有容易二字，能夠理解大家現在工作或失業的不容易。

假裝上班，看似掩耳盜鈴，不靠譜，實則背後寫滿了成年人的焦慮，習慣了「不工作就是犯罪」的成年人，實在無法心安理得地在家裏待着，與其陷入自我懷疑，或者和怨氣沖天的家人大眼瞪小眼，不如「假裝上班」這樣一場自我欺騙，來得實在。

4. 總結

在這個快節奏且充滿壓力的時代，「假裝上班公司」 就像一面鏡子，映照出人們在職場和生活中遭遇的種種困境與掙扎。

它不僅僅是一個提供辦公場景的場所，更像是一處心靈的避風港，讓那些在現實浪潮中漂泊的靈魂能找到短暫的慰藉。

當人們從這裏重新獲得力量，勇敢地邁出步伐，去直面失業時，或許才是真正理解了 「假裝上班」 背後的意義。

（應受訪者要求，文中所有姓名均為化名）

