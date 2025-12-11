1元人民幣「侗族美少女」是她　多年後才知原型是自己　近況曝光

近日，老版一元人民幣上的侗族女孩近況被報道，她就是貴州從江縣的村民「石奶引」。石奶引16歲跟同伴去趕集時，被負責設計第四版人民幣頭像設計師侯一民老師發現，機緣巧合成為了第四版人民幣一元幣的侗族頭像。石奶引奶奶年輕時被譽為「寨花」，如今已經65歲了。



年輕時被譽為「寨花」

年輕時的美麗，是石奶引身上繞不過去的一個話題。1961年，石奶引出生於貴州慶雲鎮寨錦村七組，原名石婢學。少年時代的石奶引是寨錦村的一朵花，留有一頭飄逸的長髮，處處表現出山村少女的活潑、健康、美麗。很長一段時間裏，石奶引並不知道一元人民幣上的頭像原型是自己。當她知道的時候，已經是2010年，那一年，她已經49歲。

老版1元人民幣的貴州女子已經65歲了。（微博@紅薯視頻）

當了奶奶後 她才知道人民幣上的少女 原型正是年輕時的自己：

+ 4

在石奶引的回憶中，1978年的一天，當時16歲的她和村子裏的夥伴們身着侗族服裝去從江縣洛香鎮趕集。突然有人從背後拉了她一把，石奶引嚇了一跳，轉頭一看，是個30多歲的陌生男子，面帶笑容。

該男子示意她走出來，臉朝側面站定，石奶引依照對方的要求站定，心中充滿了疑惑。這名男子隨即拿出筆和畫夾，開始作畫。也不知過了多久，對方放下筆，瞧瞧畫夾，又瞧瞧她的臉，臉上露出了滿意的笑容。

而據媒體報道，第四套人民幣設計者之一是畫家侯一民。他曾在接受媒體報道時透露，當年他在大西南考察了3年之久，為了設計各種民族形象和裝飾紋樣，他的足跡踏遍雲南、貴州、廣西、四川等地的少數民族聚居區。之後，侯一民回到北京，短短數月即完成了第四套人民幣的主景設計，其中，一元紙幣上的人物是侗族和瑤族。

看到這一消息，不少網友紛紛留言感嘆，原來是她！還有網友注意到，石奶引依然有着濃密黑亮的秀髮，直言「羨慕」！

【延伸閱讀】周處除三害香港仔原型是他 與警駁火開2000發子彈 最後燒成焦屍（點擊放大瀏覽）