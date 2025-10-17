一定要告訴孩子！扮瞓覺、唧唧摸摸「8種遊戲」絕不能與任何人玩

對小小孩來說，世界是美好的，對任何人都沒有戒心，作為第一道防線，爸爸媽媽一定要教他們如何保護自己！



陌生人就算了，試想，今天如果是鄰居大哥哥或學校的某個叔叔，雖不熟卻也認識，說想和孩子玩個有趣的遊戲，是不是很稀鬆平常？

雖然並非每個人都是壞人，但防人之心不可無，尤其當遇到純真、沒有心眼的孩子們。

父母一定要告訴孩子，這幾個絕對不能和「任何人」玩的遊戲，即使是熟識的人也一樣！

1. 不玩睡覺遊戲

如果有人說要跟你玩睡覺遊戲，叫你躺下、閉上眼不能動、摟着你的都不行！要告訴孩子，睡覺只能在自己家裏的床上睡，還有幼兒園老師帶着同學們一起睡。

如果有人想單獨和你玩這遊戲，包括包括爺爺叔叔伯伯哥哥、認識的長輩都不可以，一定要第一時間告訴爸爸媽媽。

2. 不玩檢查身體的遊戲

相信爸爸媽媽們一定都陪孩子玩過醫生遊戲吧？而且孩子們也非常喜歡這個遊戲。

請告訴孩子，如果爸爸媽媽不在身邊，有人扮成醫生跟你玩檢查身體的遊戲，要馬上拒絕、立馬跑開，然後第一時間回家告訴爸爸媽媽！

如果身體不舒服，也要告訴爸爸媽媽，我們會陪你去看醫生。

3. 不玩撓癢癢、角色扮演遊戲

如果有人藉着玩扮家家酒遊戲，觸碰或撫摸你的隱私部位是不可以的！千萬不能玩這種遊戲，要趕快跑掉，回家告訴爸爸媽媽。

4. 不玩摸摸遊戲

不能被別人摸，也不能摸別人。如果有人要求你觸摸他的身體，或者想要觸摸你的身體，用手或其他東西觸碰你的小背心、小褲褲覆蓋的隱私部分，都是壞人！

我們的隱私部位不能給別人碰，也不能碰別人的，你要趕緊逃跑，回家第一時間告訴爸爸媽媽。

（如果覺得有人、發生甚麼事情怪怪的不舒服，要快和父母說！）

5. 不玩脫衣服脫褲子遊戲

任何人給你好吃的糖果、餅乾或零食，想跟你玩脫褲子、脫衣服的遊戲，都是壞人！趕緊逃跑，然後回家告訴爸爸媽媽。

6. 不玩親吻遊戲

如果有人想和你比「誰親的時間長」，贏了會有禮物或糖果吃，這是壞人，要趕快跑掉！

除了爸爸媽媽，其他人都不能親你的嘴巴，等你再長大點，爸爸也只能親親你的臉蛋哦。

7. 不玩「小秘密」遊戲

如果有人和你說：「這是我們的小秘密」、「要保密唷」、「不要告訴爸爸媽媽」，那這個人就是壞人！這些事很可能是壞事，回家要第一時間告訴爸爸媽媽。

8. 不看任何不穿衣服、光溜溜的照片/影片

告訴孩子，如果有人讓你看圖片或影片，裏面是光溜溜沒有穿衣服的，一定要拒絕，這是壞人，要趕快逃跑，第一時間回家告訴爸爸媽媽！

（孩子們懵懵懂懂，父母一定要教他們認識身體界線。）

這些父母看着膽戰心驚的遊戲，對孩子們來說可能覺得很有意思，即使感到怪怪的也不知道如何表達，所以平時一定要不斷告訴孩子：「發生任何事一定要告訴爸爸媽媽」，不要隱瞞。

「我們衣服遮住的地方，就是隱私部位，是很珍貴、任何人沒有經過同意都不能隨意觸碰、撫摸！」

同時，也要給予孩子足夠的安全感，告訴孩子：「爸爸媽媽是這世界上最愛你的人，不論發生甚麼事情、遇到甚麼問題，都一定要馬上告訴爸爸媽媽，我們會保護你，和你一起解決面對。」

希望每個孩子都能平安健康、無憂無慮地長大！

