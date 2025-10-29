日本的神祇並非全知全能　會失敗還會做壞事　萬物有靈皆可成神

日本的神誕生於何時？有什麼特點？該去哪裡拜神？有哪些不同尋常的神社？神話學者平藤喜久子教授為我們解答了各種有關日本神祇的問題。



文：平藤喜久子（國學院大學神道文化系教授，著有《走進『神話』帶你進入能親身體會古事記、日本書紀故事的風景和神社》，《在神話中追尋日本眾神》等）

神，是「有點了不起的人類」

——日本眾神大概起源於什麼時候？

平藤喜久子（下稱「平藤」）：關於神的記述，現存最古老的史料是8世紀的《古事記》等，但日本眾神始於何時，尚不清楚。大概是彌生時代，農業得到發展，日本人就開始祭祀太陽和山巒等自然物了，神話中提及的神也是這個時期出現的吧。一般認為，古墳中出土的埴輪刻畫的並非神祇，而是人類。在6世紀傳入日本的佛教的影響下，日本人開始為神畫像、製作雕像，出現了神社這樣一種永久祭祀神祇的場所。

日本的神祇：近於人類的存在，「交流方式」因人而異。（百度百科）

——日本的神似乎與基督教全知全能的「上帝」不太一樣。那與希臘神話的眾神相比，又有哪些異同呢？

平藤：希臘眾神和日本眾神都有人性化的一面。他們會失敗，會做壞事，還會跟人類談情說愛。不過，希臘眾神不允許人類認為自己和神是平等的。

而日本的神更近於人類，更像是「有點了不起的人類」。日本眾神既耕田也織布。舉個例子，天照大神在高天原就擔任織女的監工一職，跟人類一樣工作。有趣的是，她也依賴占卜。比如，她和她弟弟須佐之男試圖用占卜來判斷弟弟是否有奪取高天原的邪念。

結果，須佐之男被證明「無此邪念」。為此得意洋洋的他大鬧高天原，把天照大神嚇得躲進了岩屋。就像這對姐弟，日本的神最初也有青澀之處，在故事中不斷成長，我覺得這一點也很有趣。

神之「死」

——在日本神話中，神也會死吧？

平藤：史料中，最早描述神死去的場景是伊邪那美在生火神時被嚴重燒傷而亡的一幕。不過，與其說她死了，其實是去了黃泉之國，也有復活的可能。伊邪那歧去黃泉之國想帶回妻子卻失敗了。自此，人類的「死亡」才有了定義。

在其他故事裡，眾神中的叛徒會死。只不過，這種情況是例外，幾乎沒有神真的死掉，就算死了也會復活。比如，大國主因太受異性喜愛而遭到自己兄弟們的嫉妒，被他們殺死過好幾次，但每次他都復活了。

——古代日本人是如何對待神的？

平藤：據《古事記》記載，歷史上曾經發生過瘟疫橫行等災禍。通過占卜，人類發現（發生災禍）是（因為）神希望人類好好供奉他們，於是人類就按照神的指示祭祀神靈。《古事記》中還提到，有皇子曾因神的意志，即使長大成人了也依然不會說話。於是，人類修繕了出雲大國主的宮殿，解決了（皇子不會說話的）問題。自此，要維護好神之居所這個觀念也被代代相傳了下來。

「全科醫生」和「專科醫生」

——日本自古以來就有在不同的季節，在生活的各個場景感謝神的恩賜的習俗和儀式活動等。那麼是否可以說，當代社會，這些習俗依然得以保留了呢？

平藤：有人覺得應該儘量保護好習俗，也有人認為可以更輕鬆、靈活一些。誠然，現在越多越多人只在有事相求的時候，或者正月才去神社拜一拜。

——神靈各有司掌的領域。比如，開店的老闆會去稻荷神社、惠比壽神社等拜求生意興隆。那上班族適合去哪個神社拜一拜呢？

平藤：在江戶時代之前，大部分日本人從出生到死去都待在同一個地方，當地的神社陪伴他們度過一生。如今很多人的出生地、成長地、居住地、工作地並不都是同一個地方。我覺得一般人是去他們的居住地或工作地的氏神神社拜求工作順利的吧。

——跟（哪裡）供奉什麼神沒關係嗎？

平藤：我認為氏神類似「全科醫生」。如果有特定的祈願，那可以去找「專科醫生」。比如，想祈禱考試合格就找學問神，想求姻緣就找結緣神。總之就是去供奉特定領域的神的神社拜。

——比如在埼玉縣，那裡有多處供奉須佐之男的冰川神社。不僅那裡有，日本全國各地都有，這是為什麼呢？

平藤：正如「冰川神社」中有「川」字，人們出於祈求自己住的地方免受水災或希望獲得水的恩惠等目的，在關東地區各條河流的岸邊都修建了冰川神社。更有甚者，人們希望就在近旁而不必走幾裡地去拜，便在各個地方都修建了神社。不僅冰川神社，其他神社也是這樣，越修越多。

——這麼多座神社供奉同一尊神，那神到底在哪座裡呢？

平藤：神並不一定住在神社裡。神寓居各處，有時是神社，有時是山野。比如，天照大神就不只待在伊勢神宮裡，也會寓居在以她為祭神的全國各地神社的本殿裡。

不可思議的神社

——日本還有些與眾不同的神社。比如埼玉市的調神社，那裡沒有鳥居，反而有很多兔子像。

平藤：這座神社有個愛稱叫「調之宮」。祭神是天照大神、須佐之男及食物神「豐宇氣毗賣神」（豐受大神）。或許是因為調神社的「調」字在日語中的讀音和「月」一樣，所以人們將二者結合，把兔子作為神使裝點在神社裡了吧。

月神的神使是兔子。不過，月神在神話中往往只出現了個名字，沒什麼存在感，所以供奉月神的神社不多。近年來，供奉大國主的出雲大社境內也增加了兔子像。我想這應該是源自大國主救了因幡白兔的神話。

——有沒有您覺得特別有意思的神社？

平藤：宮崎縣日南市的山裡有日本全國唯一一座供奉海幸彥的潮嶽神社。他本來是在海上以捕魚為生的神，卻出現在山裡，這讓人感到不可思議。當地有傳說稱，海幸彥在和他弟弟山幸彥的爭鬥中失敗，漂流到此。神殿很小，但比起宏大、氣派的神社，地方小便於打掃，能保持潔淨，從這一點來講也很有意義。

海幸彥和山幸彥



天照大神的孫子番能邇邇藝從高天原降到人間，成為地上的統治者。他對貌若櫻花的美女木花開耶姬一見鍾情。二人締結連理，誕下海幸彥、山幸彥二子。一日，上山打獵的弟弟山幸彥向哥哥海幸彥提出交換彼此的工具。海幸彥勉為其難地答應了。然而，山幸彥把哥哥的釣鉤丟落在海裡了。沒能得到哥哥原諒的他再次出海撈針，結果與海神的女兒相戀，共度了三年時光。之後，在海神的幫助下，山幸彥取回了被吞入魚腹的釣鉤，還給了哥哥。然而二人之間嫌隙難消，兄弟鬩牆，最終海幸彥臣服於弟弟。



萬物有靈

——日本還有「付喪神」，與其說是「神」，似乎更像妖怪。

平藤：如果是被人使用了長達百年的道具，會產生靈氣，成為神靈，那就是付喪神。如果作惡多端，就會被人當作妖怪；如果做善事，就會受人感激，被尊為神。說到底，日本的神本就不是令人誠惶誠恐的存在，人類、物品、動物都能成神。

完全不受歡迎的貧窮神也是如此。有傳說稱，如果他得到誠心供奉，也會做好事的。

——也就是說，把什麼看作神，如何對待神和神社，都全憑個人吧。

平藤：正是如此。比如電子設備，或許大家覺得跟神社沒關係，但也有人拿著手機去讓神社作法淨化。此外，神田明神也是廣為人知的「IT之神」，保佑電腦不受病毒感染。日本的神社很靈活，只要是人們覺得有必要的，都會盡力滿足。

想跟神做朋友

——您自己有喜歡的神嗎？

平藤：我喜歡木花開耶姬。我想跟她做朋友，勸她一腳踢掉那種渣男（指番能邇邇藝）。

——她是那位在火裡分娩的女神吧？

平藤：是的。我喜歡她內核穩定。作為火神，她被供奉在富士山的淺間神社。此外，傳說她釀造了酒，因此也是酒神。

——莫非您也喜歡喝酒？

平藤：是的。木花開耶姬不僅長得美，而且（跟她做了朋友）能把酒言歡。這一點很棒。

被疑出軌，火中分娩



番能邇邇藝向山神大山津見提親，求娶木花開耶姬。大山津見欣然同意，將木花開耶姬和她姐姐石長比賣一起嫁給了番能邇邇藝。他希望天照大神的子孫像岩石一樣長壽，像櫻花盛開一樣繁榮。然而，邇邇藝卻以石長比賣醜如岩石為由，把她退了回去。結果，天皇一脈雖然貴為高天原神祇的子孫，壽命卻像櫻花一樣短暫。



木花開耶姬與番能邇邇藝共度一夜後懷上子嗣。番能邇邇藝卻認為不可能一夜就懷上，懷疑那孩子不是自己的血脈。木花開耶姬為了證明自己的清白，便在產房放了一把火，稱如果是天孫的子嗣，定能順利誕生。於是，她在熊熊烈火中誕下了火照命（海幸彥）、火須勢理命（神話中只在其誕生時出現過名字）和火遠理命（山幸彥）3位皇子。傳說她自釀甜酒而不是以母乳餵養。



——年輕人喜歡什麼樣的神呢？

平藤：我教的大學生中，有幾個女學生想研究劍神。鹿島神宮（茨城縣）的祭神是建御雷之男神。據說她們之所以對研究劍神感興趣，是因為一個把刀劍擬人化的遊戲《刀劍亂舞》。把刀劍擬人化變成帥哥，設計遊戲，這基於日本萬物有靈的觀念。我覺得因為遊戲而對神產生興趣很有日本特色，很有趣。

與生態學殊途同歸

——還有外國人迷上神道，並當了神主的。您認為對於外國人來說，日本眾神具有怎樣的魅力呢？

平藤：我覺得，比起眾神，他們似乎對日本人如何與大自然相處更感興趣。認為山、川等自然物有神靈寓居並加以供奉，這和當代社會生態學、環保理念其實是殊途同歸的。

日本人自古以來就感恩大自然的饋贈並加以利用，這種觀念與基督教的價值觀不同，或許這一點吸引了外國人吧。

關於如何對待神，因人而異，而且很難說現在的每一個日本人都對自然物抱有感恩之心。但是，無論老少，一站在掛著注連繩的神樹和岩石前就不由自主地想雙手合十。我覺得日本人的這個念頭以後也不會變。

本文獲「nippon.com」授權轉載。