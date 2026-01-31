一返工就頭痛收工即好轉　或非偷懶而是這身體問題　醫生教緩解法

內地南京張女士一上班就頭痛甚至大腦空白，下班便緩解，症狀持續半年。她就醫發現，腦部CT、各項指標均正常，心理量表評估顯示中度焦慮伴輕度抑鬱，確診為情景性頭痛。醫生表示，因平時高壓工作，她一進入辦公室，大腦立刻調取了工作等於累和苦，觸發皮質醇和腎上腺素分泌，導致腦血管收縮、肌肉緊張誘發頭痛。



醫生提醒，這類症狀是身體的抗議，職場人若出現可通過離開高壓環境、按摩頭皮、濕敷頸部或478原則深呼吸快速緩解。不過，並非所有頭痛都因壓力，也可能是器質性病變，出現症狀需及時就醫檢查。

為甚麼一上班就頭痛？

一進公司就頭痛，下班立馬好轉。是不是真的生病了？

近日，首都醫科大學宣武醫院神經外科副主任醫師王雲鵬在接受記者採訪時說，這可能不是在偷懶，而是情緒導致的身體不適。王雲鵬醫生解釋，絕不是簡單的「偷懶」。這是一種典型的、由工作相關壓力或環境因素觸發的身心反應。

了解更多「情景性頭痛」成因：

人在某個特定的場合產生勞累、辛苦、疲乏的情緒，大腦也會產生相應的記憶。即使人整體狀態不錯，但是一進入辦公室，大腦就調取「工作=疲憊」的記憶，身體會開始分泌一些激素。這種激素會讓人體一部分血管出現痙攣，就會造成頭痛。

人體在感知到壓力時，會激活「下丘腦-垂體-腎上腺軸」（HPA軸），釋放皮質醇（壓力激素）和腎上腺素，進入「戰鬥或逃跑」狀態。長期或重複的輕微壓力源（如令人厭惡的工作環境、高壓任務、人際衝突）會導致這種系統失調。

這是身體在喊「該休息了」

王雲鵬醫生說，這種「情景化頭疼」，其實是身體在提醒你「該休息了」。如果除了有頭痛、焦慮、煩躁之外，還伴有心前區的擠壓感，覺得胸悶、憋悶，那就更需要休息了。

如何緩解「上班頭痛」：

1. 及時「逃離」高壓環境：如果在工位上感到頭痛，別死頂！起身走到窗邊透透氣，或者下樓在樓下走5分鐘，讓大腦暫時脱離工作場景，症狀會快速緩解。



2. 給身體「充氧」：周末別宅在家裏補覺，多去公園、郊外等自然環境中走一走。走走，新鮮空氣能改善腦部供血，緩解血管痙攣，比睡一天更管用。



3. 「碎片化放鬆」：每工作1小時，閉眼休息5分鐘，或做頭部拉伸、按摩太陽穴，放鬆緊張肌肉。



有些頭痛，千萬別死頂！

引起頭痛的原因多種多樣，大約有上百種。醫學上把頭痛病大體分為兩大類：

第一類頭痛病因明確，為繼發性頭痛，例如顱內腫瘤、中風、腦膜炎、腦炎、腦外傷或者眼耳鼻牙疾病所導致的頭痛。這種頭痛與另外的疾病密切相關，當該疾病緩解時，頭痛也會相應得到緩解。

而另一類頭痛找不到具體的病因，做了各種檢查也很難發現與頭痛有關的異常情況。這種頭痛為原發性頭痛，例如偏頭痛、緊張型頭痛、叢集性頭痛等。

生活中大多數頭痛都屬於原發性頭痛，但必須警惕那些提示嚴重潛在疾病的「危險信號」。出現以下任何一項症狀，應立即就醫。

1. 突發爆炸樣或霹靂樣劇痛，需緊急排除蛛網膜下腔出血。

2. 頭痛伴有新發神經系統缺損症狀，如肢體無力、麻木、言語不清、視物重影、行走不穩、意識水平下降、癲癇發作等，需排除中風、腫瘤等。

3. 頭痛進行性加重，數周至數月內，頭痛頻率和強度持續增加，尤其是咳嗽、用力、屏氣時加劇的頭痛。

4. 50歲後新發的頭痛，或頭痛性質發生突然改變。

5. 頭痛伴全身性症狀，如發熱、頸部僵硬（警惕腦膜炎）、皮疹、或與腫瘤病史相關。

6. 頭部外傷後出現的頭痛，尤其是傷後意識障礙或頭痛持續加重。



