遼寧工人在酸菜池食煙吐痰加料惹眾怒　市監局重罰公司百萬兼停業

2025年10月，一條工人於酸菜池邊吸煙吐痰的影片在內地社交平台瘋傳，引發廣泛關注。2026年1月13日公示的行政處罰決定書顯示，涉事的遼寧潤澤農業有限公司被責令停產停業並罰款5萬元（人民幣，下同），其法定代表人楊勇也被處以100萬元罰款。



據《央視網》報道，2025年10月，內地社交平台上流傳的一條男子在酸菜池中做出不文明行為的影片，引發網民關注。影片顯示，一名男子在醃菜池中撈酸菜時一直在吸煙，同時在酸菜池中隨地吐痰，畫面不忍直視。

有消費者表示，「以後再也不敢吃酸菜了，誰知道吃進去的是酸爽還是痰味？」還有消費者稱，「這哪是生產食品，分明是在踐踏底線！」有評論指出，男子該行為不僅惡心，還容易將有害物質帶入食品中，給消費者的健康帶來極大隱患。

興城市市場監督管理局曾發布通報證實，確有工人在起撈酸菜過程中在池內吸煙、吐痰，是淩海隆盛醃漬菜廠租用潤澤公司廠區內的醃菜池醃漬酸菜。該批次酸菜已全部扣押，未流入市場。

2022年央視日前報道湖南有「老壇酸菜」製造商，製作過程衞生欠佳。（央視報道截圖）

據《北京日報》報道，中國國家企業信用信息公示系統近日公開的行政處罰決定書顯示，遼寧潤澤農業有限公司因未按責任制要求落實食品安全責任的行為，被興城市市場監督管理局罰款5萬元並責令停產停業，法定代表人楊勇被罰款100萬元。