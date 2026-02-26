內地婚禮外父當場退還18.8萬禮金　發言更暖心：別被金錢矇蔽幸福

一則「婚禮現場岳父退還18.8萬（人民幣，下同）禮金，僅留100元圖吉利」的影片在網絡刷屏，引發網民關注。



24日晚，記者聯繫採訪到了新娘廖女士，她證實事件屬實，並澄清婚禮實際發生在湖南益陽，並非網傳安徽。

女方父親在婚禮發言的現場畫面▼▼▼

新娘廖女士與新郎李先生均為益陽人，兩人經朋友介紹相識，隨後自主戀愛、攜手步入婚姻。廖女士坦言，從相戀到訂婚，兩人及雙方家庭始終達成共識：不看重禮金金額，更看重感情與彼此的未來。早在訂婚階段，她就已明確告知父親，不會收取男方禮金。2月22日婚禮當天，父親當眾將18.8萬元禮金全額退還新郎，只留下100元作為吉祥寓意，這一幕讓廖女士既意外又深受感動。

她透露，父親十分支持她的想法，現場質樸的發言更是打動眾人：「年輕人，不要被金錢矇蔽了自己的婚姻幸福。」據了解，這段走紅影片並非刻意拍攝，只是現場親友隨手記錄，沒想到會引發廣泛關注，夫妻倆及家人都感到十分意外。

廖女士稱，父親的舉動既在意料之中，又在意料之外。她表示，早在婚禮前，家裏就決定要退回禮金，只是沒想到爸爸會在婚禮現場宣佈，更沒想到他能說出那番話。

爸爸本身沒有讀過特別多書，思想還是蠻先進的。

廖女士透露，訂婚時自己和家人已表示不要禮金，但丈夫主動籌備了這筆錢，由於老爺奶奶年邁、收入有限，這筆錢一部分是他辛苦攢下的，另一部分是向親戚朋友借來的。婚禮當天退回的18.8萬元，丈夫用來償還了借款，再扣除婚禮酒席等開銷，目前所剩無幾。

「大家可能會覺得我是一個戀愛腦。」她在2月24日晚與老公發布的影片回應中稱，「其實我也挺現實的，這18.8萬元我還恨不得落入自己的口袋呢。」但考慮到丈夫經濟狀況，這幾年他的生意並不順利，收入也不穩定，「畢竟也是他自己借的，他後面還要做生意，本金上也有一些需求，所以我也沒有辦法向他要，其實我也是希望我們這個家愈來愈好。」

她的父親則一直堅持不要禮金。在上述發布的影片中，廖女士透露，早在自己到了戀愛的年紀時爸爸就說：

我當父親的，從來不會去要子女的禮金。

她還有個妹妹，父親同樣叮囑：

我不要你們的禮金，我也不希望你們向男方要禮金。

當事新郎李先生回應「岳父退還禮金」表示，完全沒想到，而且岳父當日退還禮金後，在回門時又給了陪嫁。

