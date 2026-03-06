中東戰火延燒義烏　節慶用品出口量腰斬　業者：貨剛到碼頭就被炸

中東局勢升溫，而在數千公里之外的大陸浙江省義烏市，也感受到衝擊，當地業者透露，如今出現訂單延宕、貨物受損甚至客戶失聯，還有人透露，曾有貨物「剛到碼頭，就被炸了。」



陸媒《南風窗》報導，在義烏經營工廠24年的業者林英表示，一筆價值近500萬元人民幣（約570萬港元）的杜拜訂單，原定3月底或4月初出貨，戰事升級後對方再無回應，「說好等開工就出貨，現在客戶沒消息了。」林英說，「伊朗跟杜拜沒有直接衝突，但飛彈可能會飛過去，誰也說不準。」

2025年12月19日，外國商家在浙江省金華市義烏國際貿易城聖誕節前夕購買商品。（GettyImages）

林英的工廠生產節慶裝飾品與保溫杯，自2024年起，節慶用品出口量已明顯下滑，「以前一年要6個貨櫃，後來只剩2、3個，幾乎減半。」她無奈表示，「打仗的時候，人們是不需要節慶用品的。」

另一名經營聖誕用品與假植物擺設的業者龔永強指出，美伊衝突爆發初期，直接影響尚未完全浮現，因為「很多訂單都是年前就下好的，工廠才剛復工。」但他坦言，中東市場已趨於謹慎：

這2年客戶下單都比較保守，不敢一次備太多貨。

龔永強說，中東客戶佔其出口比例曾達25%至30%，如今下降近8個百分點。

他回憶，數年前一批貨物運抵當地港口時突遇空襲，「具體哪個國家打仗我都記不得了，太亂了，貨剛到碼頭，就被炸了。」更令他難忘的是10多年前的一次經歷。一名伊朗客戶在收到貨後尚未支付尾款，便因流彈襲擊身亡，「人坐在家裡，突然被炸死了。後來是中間人告訴我的。」他感嘆，「戰爭來的時候，通訊、生命都可能一下子斷掉。」

