河南翁腦出血急用錢　妻子床底翻出200多枚「金幣」卻憤怒又傷心

近日，河南的李大叔突發腦出血，目前話都說不清楚了，生活不能自理，要靠老伴照顧。



妻子照顧李大叔的時候，意外在床下發現了200多枚金幣。但妻子卻高興不起來。

河南的李大叔花光9萬人民幣積蓄購買了200多枚假金幣。（截取自微博@都市接到辦）

妻子看着眼前這一攤金幣既憤怒又傷心：

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妻子稱對李大叔買的這些東西毫不知情。妻子看着眼前這一攤金幣直嘆氣：

如果都是真的，肯定能發家，可現在這樣，我真沒法過了。

李大叔床下共有各類金幣、紀念幣、郵票等200多件，很多寫着限量版黃金金幣，有的單個金幣就達2斤重。

記者查看發現，一枚標註「Au.999」的「金幣」上，同時還印有「18mg」字樣，也就是說看似很重的金幣，其真金含量僅有0.018克，商家玩了個文字遊戲，而據李大叔老伴介紹，這樣一枚售價就要上萬元（人民幣，下同）。

記者和李大叔妻子撬開部分顯示純金的金幣，發現金幣質地很硬，連鉗子都剪不動，剪開表皮能看到裏面明顯的白色，種種跡象顯示，這些金幣都不是真的。

金幣質地很硬，連鉗子都剪不動。（截取自微博@都市接到辦）

李大叔因腦梗語言交流不便，但他曾向老伴表示，這些「金幣」能回收、能賣大錢。

查看李大叔購物記錄發現，他在網上有100多單的購物記錄，購買這些紀念幣總共花費9萬多。李大叔妻子急了：

這都是我的救命錢啊！

目前，李大叔妻子已經跟平台提交了退貨申請，平台客服表示非常同情，稱收到訂單數據後會儘快處理。

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