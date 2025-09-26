網紅窮遊大阪「迷惑行為連環爆」電車玩引體上升　中國網民轟丟臉

去過日本的朋友大概都知道，日本的物價相比歐美還是算親民的，特別是日常消費品，跟歐洲那種「一瓶水4歐（歐元）」的魔幻價格沒法比。再加上日式服務業的那種「細緻到變態」的周到，很多亞洲遊客都把日本當成首選目的地。



不過，最近卻冒出來一個讓人頭大的案例。主角是一位自稱叫「一棵樹」的中國男大學生網紅，在某平台上有將近二十萬粉絲。

一位自稱叫「一棵樹」的中國男大學生網紅，在窮遊日本大阪時的一系列「神操作」，讓網友驚訝直呼：丟人現眼（抖音@一棵樹.）

點圖放大看看這位網紅的「迷惑行為」：

+ 16

照理說，這種帶着流量去旅行的博主，不說得拍點好玩、有趣的內容，至少也該注意一下形象吧？結果他在大阪的一系列「神操作」，讓網友驚訝直呼：丟人現眼。

入境就開始「惡搞」

故事要從他剛落地關西機場說起。一般遊客下飛機都是老老實實排隊過海關，他倒好，一邊排隊一邊掏出相機亂拍，完全無視「禁止拍攝」的標示。更離譜的是，他還一邊寫入境資料，一邊小聲嘀咕：

直接入境小日本了。

說真的，這種場合下講這種話，不僅尷尬，還很容易惹麻煩。你要真被拉去小黑屋，估計就沒有後面那些「騷操作」的戲碼了。過完海關，他又跑去機場廁所，把免治馬桶當成遊樂園一樣玩。噴得滿身是水，還一副「哇，日本廁所怎麼這麼神奇」的表情，拿着鏡頭自嗨。更誇張的是，他直接在洗手枱刷牙、洗臉、洗頭，然後用烘手機當吹風機吹頭髮。

之後在便利商店消費，結帳過程中竟喊出「八塊鴨肉」（日語「笨蛋混賬」的普通話諧音），甚至店員不幫忙他微波又再度碎念「八塊鴨肉」。

相關文章：東北大媽日本地鐵「手機開大聲看九三閲兵」 遭乘客勸止激動反罵

+ 34

電車上的奇怪表現

接着，他搭南海電車進大阪市區。本來車廂裏大家都安安靜靜，結果他一個人橫躺在座椅上，還邊唱《愛我中華》，邊對鏡頭講：

大家都不好意思說話，就我一個人。

兄弟，你這是在拍vlog，不是在audition《奇葩說》（內地辯論綜藝節目）。更離譜的是，他把電車拉環當健身器材，直接玩起引體向上。日本人再內斂，看這種場景也會皺眉頭。你說人家不說什麼，是不好意思，真不是認同你。

餐廳不點餐狂喝茶水 試吃葡萄吃到停不下來

等到了心齋橋附近，他的「省錢大法」正式上線。先是走進一家餐廳，壓根沒點餐，就先要了杯子，狂灌免費的茶水。喝完拍拍屁股走人，那股理直氣壯勁兒，活脱脱像是寫了本《如何不花錢在日本喝到茶》。

然後，最出名的橋段來了——葡萄試吃事件。大家都知道日本水果貴，但也因為品質好，很多店家會準備小盤試吃，讓顧客嚐嚐味道再決定要不要買。正常人就是吃一兩顆，點到為止。可「一棵樹」直接當成自助餐，拿着竹籤一顆接一顆吃。阿姨看到後趕緊提醒他把用過的竹籤丟掉，結果他完全無視，直接用同一根竹籤反覆插。阿姨無奈，只能用保鮮膜把試吃盤蓋起來，還比劃着說：

やめ！（停下！）

可哥們根本沒打算停，硬生生吃了七顆葡萄，直到阿姨徹收走試吃盤。最無語的是，他還自言自語：

阿姨怕我再吃，把葡萄藏起來了。

一副看熱鬧的心態，完全沒意識到自己在給別人添麻煩。

青旅沙發當牀 日本小朋友被迫喊口號

到了晚上，他因為沒訂旅館，就直接回到之前住過的青旅大廳，把沙發當牀呼呼大睡。要說年輕人省錢旅行可以理解，但你把公共空間當自家客廳，真的不妥。

還有一次，他跑去和日本小朋友踢足球，本來是挺好的一段交流，結果拍合影的時候，他掏出一塊布條，讓小朋友跟着喊，甚至還教他們罵髒話。你說小朋友根本聽不懂，只是跟着喊，但傳出去的視頻，別人會怎麼看？這不是無心之失，而是故意帶節奏。

這種視頻一出 國內外網友都炸了

中國網友的評論大多是一片罵聲：

「丟人現眼，還自己錄下來發出來。」

「不是省錢，是不要臉。」

「這種人就是國際形象的毒瘤。」



而在日本社交媒體上，網友們的評論更是直白：

「有夠不要臉，這不就是猴子嗎？」

「試吃多少，請買多少。常識啊！」

「看樣子要在攤位立箇中文告示了：每人限一次，禁止重複試吃。」

「遇到這種人應該直接報警。」



相關文章：中國人東京公園狂捉幼蟬惹批評 「食材vs當地人童年記憶」之爭

+ 19

有個日本網友甚至寫：

說實話，我對大部分中國遊客都沒意見，但這種人出現一次，就能把大家的印象往下拉一大截。

還有人吐槽：

禁止餵食猴子。

這話雖然刺耳，但足以看出他們被噁心到了什麼程度。其實吧，這事歸根到底，不是錢多錢少的問題。誰沒窮遊過？可窮遊不等於「不要臉遊」。你真要省錢，可以去便利店買飯糰，可以去超市買打折便當，甚至去100日元店淘小零食，這些都很正常。可偏偏有人選擇了最能丟人的方式來「省」。更何況，他還是個有二十萬粉絲的博主，行為等於公開示範。別人一看：哦，原來可以這樣「玩日本」。那長遠來看，受傷的還是普通中國遊客的形象。

「一棵樹」最後把視頻刪掉了，可惜已經晚了。就像有網友說的：

你好意思拍，我都不好意思看。

希望以後出國旅行的人，不要再上演這種「社死式表演」了。咱們的錢包可以瘦，但臉皮，別再厚到讓別人都替你尷尬。如果真想窮遊日本，有很多正經方法，比如買交通一日券、利用便利店組合餐、找Capsule Hotel（膠囊旅館）過夜。這些才是真正的「省錢攻略」。

相關文章：日本遊客搭飛機買窗口位 遇「要求換位」的中國男 後續讓人看呆

+ 21

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】