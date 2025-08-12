夏天疾病｜炎夏嘆冷氣要小心冷氣病？中醫4招調理體質緩解不適

夏天又悶又熱，不吹冷氣真的很難受。不過，進出冷氣房太頻繁，反而可能造成「冷氣病」！



所謂的冷氣病，是指身體長時間在空調環境中，從高温忽然進入低温空間，導致血管與神經反射性收縮，引起頭痛、肩頸痠痛、怕冷、鼻水直流等不適症狀。想避免冷氣病，中醫有幾個簡單的方法，幫助你紓緩、調理體質。

1. 喝薑茶驅寒

別以為只有冬天才需要喝薑茶，其實夏天吃太多寒性水果（像是西瓜、冬瓜）也會讓體內偏寒。

如果你經常進出冷氣房，可以每天泡個一到兩杯薑茶暖暖身體。做法很簡單：用2片姜加300c.c. 熱水，燜5~10分鐘即可飲用。

提醒：若喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀，就不建議飲用薑茶喔！



2. 刮痧幫助散熱、解疲勞

中醫認為刮痧能促進微血管擴張，幫助排出體內熱氣與毒素。不一定要刮到瘀青，只要看到痧點就有效。

適合：長時間待冷氣房、覺得疲憊、肌肉緊繃時使用。



3. 喝葱白湯助發汗

葱白有助於促進血液循環、驅寒發汗，對冷氣引起的頭痛怕冷、肌肉痠痛特別有效。

葱白湯做法：

材料：葱白4根、水500c.c.

作法：葱白切細，水煮滾後放入葱白煮1分鐘，蓋上悶1分鐘後濾掉葱白，趁熱飲用。



散熱醒神5穴位（按圖了解 👇👇👇）

4. 按摩穴道，紓緩頭頸不適

適合上班族空閒時的小練習：

合谷穴（虎口肌肉凸起處）：促進頭部血液循環，紓緩頭痛。

風池穴（後頸兩側凹陷處）：減輕肩頸痠痛、緩解頭暈不適。



