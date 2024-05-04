暴雨持續更新｜天文台：另一道強雷雨帶未來一兩小時開始影響本港

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，天文台今日（4日）上午8時55分發出紅色暴雨警告信號，至下午3時50分改發黃雨，暴雨下，將軍澳及西貢重災，多處變澤國。



5月4日本港落暴雨，截至早上9時半，將軍澳累計雨量近400毫米。(天文台圖片）

▼5月4日 西貢大網仔路大暴雨水浸致汽車死火▼



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【15:50】天文台指，現時影響本港的雷雨區稍為減弱及逐漸遠離，但另一道強雷雨帶正從廣東西部逐漸移近珠江口一帶，並在未來一兩小時開始影響本港。

【15:50】天文台改發黃色暴雨警告信號。

【15:20】天文台特別天氣提示指，香港正受與高空擾動相關的雷雨區影響。雖然雷雨區有減弱跡象，但本港雨勢仍然有時頗大，市民應繼續留意最新天氣消息。

【13:30】 過去一小時，珠江口一帶的強雷雨區靠近本港的速度略為減慢。天文台會密切監察雨區的發展。市民請繼續留意最新天氣消息。

【13:23】民政事務總署已開放7間臨時庇護中心。

【13:10】考評局公布，由於天氣惡劣，下午舉行的加拿大思培 (CELPIP)考試將會改期，有關安排將於日內公布。

【11:45】 現時位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港。若其繼續接近本港，並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。天文台會密切監察該雨區的發展。

▼ 5月4日 日出康城領都外露天停車場水浸 ▼



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【10:37】樂及文化事務署宣布，由於道路水浸，救生員未能乘坐公共交通工具前往西貢區清水灣第二灣泳灘執勤，該泳灘的救生服務已經暫停，直至另行通知，市民請勿在該處游泳。

【10:35】教育局公布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【10:30】天文台發出山泥傾瀉警告。

【10:00】澳門氣象局發預警，預料未來1小時將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，澳門可能會出現大雨。

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【09:56】醫管局九龍東醫院聯網公布，受暴雨影響，西貢方逸華普通科門診診所及將軍澳賽馬會普通科門診診所附近一帶道路嚴重水浸，兩間診所現時只能提供有限度服務。

今日早上8時54的雷達圖顯示，雨區已全面覆蓋本港，將軍澳雨勢較大。（天文台圖片)

【09:25】天文台指本港持續受大驟雨影響。過去一小時，西貢有大暴雨，並錄得超過100毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內繼續受大暴雨影響，提醒市民高度戒備。

【09:19】運輸署公布，因水浸關係，環保大道(來回方向)近駿日街的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

【09:12】九巴表示受暴雨及水浸影響，寶琳北路近馬油塘一段來回程全線封閉，九巴途經該路段的巴士服務會受影響；九巴路線91及91M暫停服務。

【08:57】社會福利署宣布，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。」

【08:56】教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【08:55】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【08:45】天文台延長雷暴警告有效時間延長至上午11時半，預料香港有幾陣雷暴。

天文台今日早上7時20分再更新九天天氣預報，顯示今日天氣甚差，明日雨勢減弱。（天文台圖片）

【08:40】過去一小時，將軍澳有特大暴雨，並已錄得超過140毫米雨量。

【08:21】九巴宣布，受清水灣道、坑口道影業路水浸引致封路所影響，九巴路線91及91M需臨時以香港科技大學為終點站，介乎銀影路至清水灣/寶琳一段需暫停服務。

【08:15】天文台指受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展。過去一小時，將軍澳和清水灣有大暴雨，並已錄得超過100毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內繼續受大暴雨影響。市民請高度戒備。

今日早上7時42的雷達圖顯示，雨區已全面覆蓋本港，局部地區雨勢較大。（天文台圖片)

【07:51】警務處公布，由於雷暴警告現正生效，原定今日上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將告取消。若屆時雷暴警告已經取消及天氣情況許可，升旗儀式有機會恢復而不作另行通知。

【07:45】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在截至上午7時35分的過去兩小時，將軍澳及清水灣已錄得超過150毫米雨量。

【07:40】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。

【07:25】天文台局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。在截至上午7時20分的過去兩小時，西貢區的將軍澳已錄得超過150毫米雨量。

【07:10】天文台發預警：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:45】天文台：受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，部分地區雨勢頗大，呼籲市民請保持警惕。

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【06:30】天文台延長雷暴警告有效時間延長至上午9時正，預料香港有幾陣雷暴。

5月4日凌晨大雨主要集中在將軍澳及港島東，在截至上午5時40分的過去一小時，將軍澳錄得超過100毫米雨量。（天文台圖片)

【05:50】天文台指受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，部分地區雨勢頗大，再市民請高度戒備。

【05:46】天文台指在清晨5時40分的過去一小時，西貢區的將軍澳已錄得超過100毫米雨量。

今日凌晨近5時半的雷達圖顯示，西貢區的將軍澳上空有一個小型強雷雨，天文台發出局部地區大雨提示。（天文台圖片)

【05:25】天文台發局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

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今日截至凌5時，大雨集中在將港島東、九龍東、將軍澳及西貢。港島杏花邨一帶累積雨量逾70毫米。（天文台圖片)

【05:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時正，預料香港有局部地區雷暴。今日截至凌5時，大雨集中在港島東、九龍東、將軍澳及西貢，港島杏花邨一帶累積雨量逾70毫米，達到黑色暴雨警告水平。

【04:25】天文台發出特別天氣提示：受高空擾動影響，珠江口一帶持續有雷雨發展，本港局部地區雨勢頗大。

【04:21】澳門氣象局發出雷暴警告信號，有效時間至早上7時正，呼籲公眾應盡量避免戶外活動，並提防強烈陣風可能造成的破壞和對駕駛安全的影響。

今日凌晨近5時的雷達圖顯示，珠江口一帶有雷雨發展，並持續影響本港。（天文台圖片)

今日截至凌晨近5時，大雨集中在將港島東、九龍東、將軍澳及西貢。港島杏花邨一帶累積雨量逾50毫米。（天文台圖片)

▼4月24日 天文台吉祥物「雨點BB」教應對暴雨6招▼



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天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶，同時一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。預測今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區雨勢頗大及有雷暴；最高氣溫約27度，吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸間中吹強風。

展望高空反氣旋會在星期一及星期二為廣東沿岸帶來較為明朗及炎熱的天氣。預料另一股偏東氣流會在星期三抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，隨後一兩日沿岸地區風勢較大。

天文台今日凌晨4時半更新九天天氣預報，顯示本周末天氣甚差。（天文台圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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▼4月28日 港島區驟雨▼

