暴雨．最新消息｜天文台改發紅雨警告　山泥傾瀉警告生效

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台／紅雨／黑雨／暴雨警告】天文台周一（4日）晚上21時40分發出同日第三個黃色暴雨警告信號，並在22時35分改發紅色暴雨警告信號，為同日第二個「紅雨」，再於23時45分改發黑色暴雨警告信號，是繼8月2日後，近三日第二個「黑雨」。至周二（5日）凌晨2時10分，天文台轉回紅色暴雨警告，「黑雨」生效近2.5小時。



天文台指周二（5日）凌晨發出山泥傾瀉特別提示，指西貢東部的雨量特別高，有可能引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。天文台在凌晨2時15分發出山泥傾瀉警告。



▼8月5日暴雨天氣▼

8月5日凌晨2時衞星雲圖顯示，在香港及大灣區一帶，被強對流天氣包裹（紅色範圍）。（天文台網頁圖片)

8月5日凌晨01:36雷達圖顯示，雷雨帶仍覆蓋本港東部。（天文台圖片）

【02:30】雷暴警告有效時間延長至上午6時正。

【02:15】天文台發出山泥傾瀉警告。

【02:10】天文台取消黑雨警告，轉發紅色暴雨警告。

【01:00】天文台：油尖旺區在過去一小時，錄得超過或等於50毫米雨量。

【00:50】天文台：山泥傾瀉特別提示：西貢東部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

8月5日凌晨0時至01:15累積雨量，將軍澳及油尖旺都超過70毫米。（天文台圖片)

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▼8月4日暴雨天氣▼

【23:59】總計由上周六（2日）開始至周一（4日）晚，天文台共七度發出黃雨警告、三度發出紅雨警告及兩度發出黑雨警告，連同7月29日的一場黑雨，七日內黑雨便生效三次。

8月4日晚上23:42雷達圖顯示，本港正處於雷雨區下。（天文台圖片）

【23:46】天文台：現時本港天氣惡劣，持續的暴雨會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，市民應留在安全地方暫避。大雨可能會引致山洪暴發，河道亦可能會氾濫。

【23:46】康樂及文化事務署表示，由於黑色暴雨警告信號現正生效，宣布轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。根據《公眾衞生及市政條例》之下的《泳灘規例》（第132章，附屬法例E），任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。署方表示，在惡劣天氣下，市民應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全。

【23:45】天文台發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【23:28】天文台：與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨帶正影響本港。是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨帶的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【23:15】本港今日間中有大驟雨及強烈狂風雷暴，多處地區錄得超過50毫米雨量，而九龍及新界東部部分地區的雨量更超過140毫米。

【22:35】天文台：持續的暴雨會導致道路嚴重水浸和交通擠塞，市民應留在安全地方暫避。大雨可能會引致山洪暴發，河道亦可能會氾濫。市民請留意天文台的最新天氣消息，以及電台或電視台廣播的交通情況。

8月4日晚上22:36雷達圖顯示，本港正處於雷雨區下。（天文台圖片）

8月4日截至晚上22:15的過去一小時，暴雨主要集中在沙田及葵青兩區。（天文台圖片）

【22:35】天文台發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【22:25】天文台更新局部地區大雨提示：葵青及沙田區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【22:12】天文台發局部地區大雨提示：葵青區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

【22:10】天文台：與活躍西南季候風及高空擾動相關的強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。提醒市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【21:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

8月4日晚上21:36雷達圖顯示，雷雨區覆蓋本港。（天文台圖片）

【21:30】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【21:30】雷暴警告有效時間延長至明日午夜12時，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【21:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【21:00】天文台發出特別天氣提示：受活躍西南季候風及高空擾動影響，本港及鄰近海域持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港可能受大驟雨影響。市民請留意天氣變化。

8月4日晚上20:54雷達圖顯示，本港及鄰近海域持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港可能受大驟雨影響。（天文台圖片）

【19:55】雷暴警告有效時間至今晚22時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

8月4日截至下午１18:45累積雨量，新界東及港島超過40毫米，而沙田、馬鞍山及西貢市中心一帶超過100毫米。 （天文台圖片）

【17:30】天文台發出特別天氣提示，受活躍西南季候風及高空擾動持續影響，明日（5日，星期二）本港天氣仍然不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，明日初時部分地區雨勢可能特別大，市民出門前請留意天文台的最新天氣消息及警告。

天文台又特別提到，大雨發生時如市民身處戶外，請到安全地方暫避，直至大雨過去。市民亦應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

天文台8月4日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台在下午3時15分取消黃色暴雨警告訊號。（夏家朗攝）

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

【15:15】天文台取消黃色暴雨警告。

【13:25】天文台改發黃色暴雨警告。

【12:20】教育局指，由於紅色暴雨警告信號現正生效，下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

社署則指，所有提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心及服務單位，安排子女或家人安全回家。

8月4日上午有狂風雷暴，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告，在尖沙咀海旁，有遊客及市民風雨下看雨中維港景色。（夏家朗攝)

【12:20】天文台發出紅色暴雨警告信號，即反映香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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【12:13】與活躍西南季候風相關的強雷雨區正影響本港。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【11:55】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午11時50分左右，流浮山錄得每小時約70公里的強陣風。

【10:25】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台又發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

圖為8月4日清晨6時24分的雷達圖。（天文台圖片）

早上葵涌一帶雨勢頗大。（譚曉彤攝）

早上葵涌一帶雨勢頗大，地上有積水。（譚曉彤攝）

【10:10】天文台特別天氣提示指，與活躍西南季候風相關的雷雨區正於本港有所發展，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

【09:00】黃色暴雨警告信號取消。

【06:50】天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時45分左右，青洲錄得每小時約90公里的猛烈陣風。

【06:35】天文台再發特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午6時35分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【06:30】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【06:10】天文台發出特別天氣提示，稱位於本港西南的強雷雨區正逐漸靠近，預料短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:00】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有狂風雷暴。

【05:45】天文台發出特別天氣提示，稱珠江口一帶持續有強雷雨區發展，今早本港仍可能受到大驟雨影響。市民請繼續留意天氣變化。

【04:45】天文台指出，活躍西南季候風正為華南沿岸及南海北部帶來雷雨，今早九龍部份地區及西貢錄得超過20毫米雨量。

【03:00】天文台表示，雷暴警告有效時間延長至上午6時30分，預料香港有狂風雷暴。

【02:50】天文台發出特別天氣提示，稱受活躍西南季候風影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來兩三小時本港可能受大驟雨影響。市民請留意天氣變化。

【00:30】天文台指出，雷暴警告有效時間延長至上午3時30分，預料香港有狂風雷暴。

天文台8月4日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台截圖）

▼8月3日暴雨天氣▼

【22:31】天文台發出雷暴警告，有效時間至周一（4日）凌晨1時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

8月3日截至下午4時，天文台統計累積雨量最多在新界東。（天文台圖片）

【18:00】天文台：雷暴警告有效時間至晚上7時30分，預料新界東部有幾陣狂風雷暴。

【16:13】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午6時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

天文台8月3日上午11時半更新九天天氣預報，預測周一及二天氣仍甚差，周三起好轉。（天文台截圖）

早上約11時，尖沙咀雨勢頗大。（蘇樂瑤攝）

早上約11時，尖沙咀雨勢頗大。（蘇樂瑤攝）

早上約11時，尖沙咀雨勢頗大。（蘇樂瑤攝）

【12:30】天文台於12:30取消黃色暴雨警告信號。

【11:20】天文台於上午11:20分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【11:00】根據天文台雨量預測，港島西環至石塘咀一帶、九龍尖沙咀、紅磡、何文田預計雨勢較大，每半小時雨量超過20毫米。葵涌、荃灣、屯門、天水圍、大埔、上水等暫時降雨量較低。

【10:55】天文台早上10:55再發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【10:28】天文台相隔3分鐘再發特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港。如市民身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【10:25】天文台在上午10時25分發出特別天氣提示，指受活躍西南季候風影響，珠江口一帶持續有大驟雨及雷暴發展，並可能在短期內影響本港，請市民提高警惕。

天文台九天天氣預報。（天文台網站截圖）

【07:45】天文台上午7時45分取消黃色暴雨警告信號。

【05:45】天文台在上午5時45分發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

渠務署指截至周日凌晨2時，已確認大埔6宗水浸個案，所有水浸個案已完成處理。圖為大埔頌雅路清理後情況。（渠務署Facebook專頁「下水水」圖片）

渠務署指截至周日凌晨2時，已確認大埔6宗水浸個案，所有水浸個案已完成處理。圖為大埔元嶺村清理後情況。（渠務署Facebook專頁「下水水」圖片）

【04:00】天文台取消新界北部水浸特別報告。

【03:45】渠務署表示，緊急事故控制中心於周六晚10時40分啟動，派遣超過50隊緊急應變隊伍巡查全港容易出現水浸地點及清理淤塞的渠道情況。截至凌晨2時，已確認6宗水浸個案，分別位於吐露港公路（近梅樹坑）、大埔頌雅路、林錦公路、社山村、元嶺村及新圍仔。所有水浸個案已完成處理。

署方表示，在天氣不穩定的情況下，渠務署會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

8月2日晚上大埔主要在落在大埔，有連場閃電。(大埔居民Iris Lam提供圖片)

【01:15】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【00:55】雷暴警告有效時間延長至凌晨4時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

8月3日00:12雷達圖顯示，主要雷雨區已東移，本港普遍仍有雨。（天文台圖片）

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，清潔工人冒雨工作。（梁鵬威攝)

▼8月2日暴雨天氣▼

【22:55】局部地區大雨提示：大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨。

【22:40】天文台發出新界北部水浸特別報告。

【22:35】天文台發出黃色暴雨警告信號。

8月2日22:18雷達圖顯示，雷雨區主要影響大埔。（天文台圖片）

【20:50】天文台晚上發出特別天氣提示，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，未來一兩小時本港廣泛地區可能受大驟雨影響，市民應提高警覺。

【18:58】天文台發出雷暴警告。

【16:00】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【12:45】活躍西南季候風正為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。本港方面，過去兩三小時多處地區錄得超過70毫米雨量，而九龍部份地區及青衣的雨量更超過100毫米。天文台預測下午有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大，吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，截至下午13:15，港島、及大嶼山累積雨量普遍超過70毫米，九龍都逾100毫米水平，而西貢至飛鵝山一帶更超過140毫米。（天文台圖片）

天文台8月2日上午11時半更新九天天氣預報，預測8月3日至5日有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。(天文台圖片)

8月2日13:06雷達圖顯示，雨區明顯減弱。（天文台圖片）

【12:30】天文台發出黃色暴雨警告。

【11:45】天文台指，過去兩三小時多處地區錄得超過70毫米雨量，而九龍部分地區及青衣更錄得約100毫米。

【10:30】教育局指，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【10:15】渠務署指，截至上午10時15分，已確認1宗水浸個案，位於北大嶼山公路（往九龍方向近陰澳灣）。路政署及渠務署現正處理該水浸個案。

8月2日11:16雷達圖顯示，上午影響香港雨區已南移。（天文台圖片）

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

【09:50】天文台預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在上午9時40分左右，長洲錄得每小時超過80公里的強陣風。

【09:45】天文台發出黑色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

8月2日上午09:42雷達圖顯示，雷雨區覆蓋九龍及新界。(天文台圖片)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

天文台8月2日上午發出黑色暴雨警告，是五日內第二次。在荃灣，不少人在大雨稍退後外出。（梁鵬威攝)

【09:25】與活躍西南季候風相關的強雷雨帶正影響珠江口一帶。天文台指是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雷雨帶的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【09:10】 由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

(資料圖片)

【09:10】 天文台發出紅色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

天文台提醒市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

【09:00】 天文台預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【08:55】 受活躍西南季候風影響，廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【08:30】 天文台：局部地區大雨提示：港島東區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【08:07】 天文台：局部地區大雨提示：港島東區的雨勢特別大，並已錄得每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【06:50】天文台發出黃色暴雨警告。

▼7月29日 黑色暴雨警告期間多區水浸▼



7月29日上午落大暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告信號，11時許雨勢減弱後，不少人外出上班。（鄭子峰攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

7月29日上午落大暴雨，天文台發出黑色暴雨警告信號。「重災區」柴灣傾盤大雨，行人都被弄濕。（廖雁雄攝）

天文台：大氣條件將有利對流發展

天文台科學主任（林沁宜 范文熙 林家輝）周五( 1日）在網頁天氣隨筆專欄中發表題為《暴雨去又來？》文章指出，隨着季風渦旋逐漸北抬，其南面的活躍西南季候風將會在周末期間開始影響華南沿岸。大氣低層的西南急流會為該區輸送源源不絕的水汽，加上大氣中層的高空擾動靠近，再配合強勁的高層輻散，大氣條件有利對流在該區發展(下圖），因此預料周末至下周初廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴。

歐洲電腦模式預測未來一兩日的高空天氣形勢變化。（天文台圖片)

天文台指目前多個電腦模式，包括人工智能模式，均預測今日（8月2日）廣東沿岸地區驟雨逐漸增多，部分地區雨勢較大，而星期日（8月3日）至下星期二（8月５日）雨勢有時頗大（下圖），然而各模式預報大雨具體出現的時間和地點仍有分歧。

天文台重申降雨具相當大的隨機性，以現時科技水平要準確預測三數天後暴雨發展的確實位置和時間仍有限制。

各電腦模式在8月1日預測8月3至5日（星期日至下星期二）的日累積雨量。（天文台圖片）

預測周一或周二全日累積雨量達70毫米以上

．歐洲電腦模式預測星期日雨勢增多，到星期一會更大雨，累積雨量達70毫米以上，深圳同樣處於大雨區域，料到星期二緩和。

．美國電腦模式則預測星期一開始明顯大雨，同樣累積雨量達70毫米以上；到星期二更惡劣，累積雨量達100毫米以上，同時由珠江西面的江門至珠江東面的深圳東莞，雨量可能超過200毫米，星期二北上要留意。

．人工智能電腦模式風鳥預測星期日開始大雨，新界北部累積雨量達70毫米以上，到星期一本港大部份區域的累積雨量，都會超過達70毫米以上，東北部更可能達到100毫米以上，到星期二才緩和。預測顯示，星期一深圳、東莞至惠州落豪雨，累積雨量將超過200毫米。

天文台8月2日凌晨00:2525更新九天天氣預報，料未來數日有幾陣狂風雷暴，下周中起天色好轉，日間酷熱。（天文台圖片）

明天的天氣：周日有驟雨及幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測下星期日及一多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹西南風4至5級，高地間中6級。到下星二天氣仍甚差，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大；同樣吹西南風4至5級，高地間中6級。

預測「立秋」後市區氣溫重上33度酷熱級別

天文台指隨着西南季候風緩和及高空反氣旋逐漸覆蓋廣東沿岸，下周中後期該區驟雨減少，天色好轉，日間酷熱。下周三（6日)有望重見夏日，預測間中有驟雨，下午部分時間天色明朗，市區最高氣溫重上31度；下周四（7日)為二十四節氣的「立秋」，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫不降反升，料最高32度；預測由下周五（8日）起，日間酷熱，市區氣溫回升至33度酷熱級別。