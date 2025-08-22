打風．最新消息｜增強至熱帶低氣壓　天文台9時40分將發一號風球

【打風／天文台／天氣／劍魚／一號風球／3號風球／hko／暴雨警告】位於菲律賓呂宋附近的低壓區今日（22日）進入南中國海中北部，並增強為熱帶氣旋，當增至熱帶風暴級，料將命名「劍魚」（Kajiki，日本提供名稱，即劍魚星座）。天文台中午超前預報，預料該熱帶氣旋會今晚進入本港800公里範圍，至晚上天文台發出特別天氣提示，預告今晚9時40分發出一號戒備信號。



天文台表示，該熱帶氣旋會在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。 預料本港明日（23日，星期六）初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪；星期日（24日）風勢較大，間中有狂風驟雨。



天文台8月22日早上指出，位於菲律賓呂宋附近的低壓區（紅色位置，代表有強對流天氣）會在稍後進入南海，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展。（天文台圖片）

【20:00】位於呂宋以西海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，即將進入本港800公里範圍，天文台將於下午9時40分發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。

天文台預料本港明日大致天晴，日間酷熱，明晚有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。

【12:00】天文台：位於呂宋的低壓區將進入南海並增強為熱帶氣旋，預料會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。該熱帶氣旋會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。 預料本港明日初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。

天文台8月22日上午11時30分更新九天天氣預報，料8月23日稍後至下周初天氣受到南海的熱帶氣旋影響，狂風驟雨。（天文台圖片）

【11:30】天文台更新九天天氣預報，料8月23日稍後至下周初天氣受到南海的熱帶氣旋影響，狂風驟雨。預測明日（23日，星期六）開始受到熱帶氣旋影響，初時吹微風2級，漸轉東風4至5級，高地6級；初時大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

到星期日（24日）吹東風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，間中有狂風驟雨，海有湧浪。天文台預測星期一（25日）天氣仍甚差，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台8月21日晚發出路徑概率預報，預測菲律賓以東海域的低壓區會在22日橫過呂宋，於周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，會與本港保持約500公里或以上距離。（天文台Facebook圖片）

