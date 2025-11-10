颱風鳳凰．最新｜天文台中午12:20掛一號風球　改發3號視乎3因素

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】超強颱風鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）已進入本港800公里範圍，天文台今早（10日）指會在今日下午12時20分發出一號戒備信號。天文台指按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在明晚（11日）至星期三（12日）初時最接近本港，於香港以東約400公里或以外掠過，天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力，評估是否需要改發三號強風信號。



▼11月10日 颱風鳳凰打風消息▼

強颱風鳳凰11月10日清晨5時集結在香港之東南約850公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

天文台11月10日清晨5時更新強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【08:35】天文台指會在今日下午12時20分發出一號戒備信號，而在鳳凰及東北季候風共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至20度左右。今晚至明日凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【06:30】天文台：熱帶氣旋鳳凰已進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。

【06:00】天文台：強颱風鳳凰集結在馬尼拉之西北偏北約310公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向南海東北部。

【05:00】天文台再發特別天氣提示稱，鳳凰會在未來數小時進入本港800公里範圍，天文台會在今日中午後發出一號戒備信號。天文台會評估需否在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。此外，天文台再提醒，在鳳凰及東北季候風的共同效應下，星期一晚間至星期二凌晨，部份沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【01:00】在凌晨1時，強颱風鳳凰集結在馬尼拉以北約230公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋並進入南海。

【00:05】天文台預測強颱風鳳凰會在今日中午前後進入本港800公里範圍，預告中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。

天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本周中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。

【00:01】強颱風鳳凰在周日晚23時，集結在馬尼拉以北約200公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過呂宋並進入南海。在鳳凰及季候風的共同效應下，未來兩三日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼。

天文台11月10日凌晨0時更新九天天氣預報，料11及12日吹北風6級，高地達8級。(天文台圖片 )

▼11月9日 颱風鳳凰打風消息▼

超強颱風鳳凰11月09日下午14時集結在香港之東南約1.270公里，中心附近最高持續風速:每小時185公里。（天文台圖片）

【23:40】新華社報道，菲律賓氣象部門9日晚通報，超級台風「鳳凰」晚上21時10分在菲律賓北部呂宋島奧羅拉省迪納倫甘鎮登陸。菲氣象部門說，台風登陸後將穿過菲律賓呂宋島北部多山地區，預計明日（10日）上午進入林加延灣或邦阿西楠省、拉烏尼翁省沿海海域。受呂宋島覆雜地形影響，「鳳凰」強度將明顯減弱，但在穿越呂宋島時仍將保持台風級別。

綜合菲律賓民防辦公室和當地媒體9日消息，鳳凰登陸菲律賓前，已造成菲律賓至少2人死亡，全國約110萬人被轉移。

【23:00】鳳凰減弱為強颱風，中心風力減至每小時175公里。

【17:30】天文台表示，在下午4時，超強颱風鳳凰集結在菲律賓馬尼拉之東北偏東約190公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

超強颱風鳳凰11月09日中午12時半逼近菲律賓呂宋島，紅色代表有強對流天氣，風眼甚大。（天文台圖片）

衞星雲圖顯示，超強颱風有明顯的中心。（ Tropical Tidbits圖片）

超強颱風鳳凰11月09日上午11時集結在香港之東南約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時185公里。（天文台圖片）

【11:45】東北季候風正影響華南沿岸。正午時分，本港多處的相對濕度下降至百分之70左右。在正午12時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約310公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月09日上午更新超強颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

【11:30】天文台表示鳳凰會在明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11日）稍後至星期三有所增強。

天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

10月5日，颱風麥德姆靠近本港。 （資料圖片/夏家朗攝）

【10:45】天文台表示，在上午10時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉以東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向呂宋。

天文台11月9日早上8時發布的熱帶氣旋鳳凰路徑圖。（天文台圖片）

按照現時預測路徑，鳳凰會在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過（天文台網站截圖）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼

