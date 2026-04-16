高薪陷阱｜為錢出賣靈魂？「金手銬現象」令打工仔甘願成為螺絲

你人生中的第一份薪水是多少？一般來說，剛入職的員工起薪較低，必須努力工作多年才能獲得 6 位數的收入。



高薪人才的「金手銬」：逼自己做討厭的工作、不再追求有意義的職涯

諮詢顧問公司 My Consulting Officer 執行長戴維斯．阮（Davis Nguyen）表示，員工可能為了獲取高額的報酬，逼迫自己從事討厭的工作，這種現象可稱之為 「金手銬」（Golden handcuffs）。

金手銬現象扭曲了新進員工對薪酬的價值觀，阻礙他們追求對自己更有意義的職業生涯。比如說，即使有些畢業生一開始希望進入教育業、非營利組織，卻得面臨工資低至 5 萬美元（約港幣 39 萬元）的現實。

高額薪水也造成年輕員工的心理壓力，阮舉例，不少來自低收入家庭的人會自我懷疑，認為自己憑甚麼得到這麼好的機會，賺得比自己父母更豐厚的薪水，因而產生「冒牌者症候群」（Imposter syndrome）的症狀。

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高起薪恐使薪酬差距愈來愈大

倫敦大學（University of London）商業心理學教授湯瑪士．查莫羅（Tomas Chamorro）提及另一極端的狀況，高薪也會讓人感覺良好，但是員工一旦適應之後，他們通常會想要更多。也就是說，高薪可以有效「購買」員工無償加班的意願，卻不能持久。

不只對新進員工造成影響，同一組織的其他成員也會產生負面感受，資深人員可能會對新手拿到高薪感到憤怒，更慘的是，就算自己任職多年，領的薪資甚至比應屆畢業生還少，「這將促使薪酬差距愈來愈大，」 杜利說。

阮總結，不久的將來，在 6 位數薪資已是不可逆的前提之下，企業將面臨薪資重組的問題。

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