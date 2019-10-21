研究指LED燈可致永久損視力加快衰老　教你必學5招護眼

LED燈省電又「長壽」，市場發展愈來愈大，不少電子產品如手機、電腦屏幕都會選用LED。不過法國及美國研究發現，LED釋出的「藍光」除了影響睡眠質素，更可能永久損害視網膜細胞，以及加速衰老等，近日便有人因長時間接觸高強度藍光，變成「色盲」。保護眼睛確實刻不容緩！

目前手機屏幕、電筒等照明系統常用的LED燈白光，並非自然產生。一般而言，LED產生的是藍光或紫外線等短波，與燈膽上黃色磷光體結合後，便會形成白光。當LED燈燈光愈白或愈偏向冷光，代表藍光所佔比例更大。

美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）利用與人類擁有相同細胞特徵的果蠅，研究LED的藍光影響。研究中，一組果蠅置於LED藍光光線12小時，一組果蠅置於全黑環境或自然光下，之後再比較果蠅身體結構變化。

研究發現，置於LED藍光光線的果蠅，大腦神經元及視網膜細胞受損程度，較置於全黑環境或自然光的果蠅多，爬牆能力下降，壽命更短15%；即使置身於相對溫和光線，果蠅壽命也縮短了5%至15%。

更甚者，一些沒有眼睛的果蠅，腦部同樣受到影響，意味即使看不到光線，亦會出現問題。

雖然負責研究的教授Giebultowicz指出，這結果不能完全應用於人類，因人的大腦吸收的光比果蠅少，惟這研究或多或少反映到LED藍光的傷害程度。

（資料圖片）

其實法國國家食品、環境及勞動衞生署（ANSES）早前亦就LED藍光問題，發表長達400頁報告，警告長期暴露在高強度LED燈光下，會引致「光中毒」，可能造成不可逆轉的視網膜細胞受損和視力衰退、加速視網膜組織老化，以及老年黃斑病變等退化疾病。

長期望手機 少女變色盲

上周就有報道指，台灣一名16歲少女因每天看手機10小時以上，長時間受高能量藍光影響細胞受傷，最終變成後天「紅綠色盲」，更因此多次衝燈險釀意外，生死一線。可幸該少女只處於色盲初期，經治療後視力經已恢復。

五招護眼貼士

眼睛是靈魂之窗，大腦亦是最重要器官，一旦受損，追悔莫及。

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